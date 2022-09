JOE Biden a appelé le roi Charles cet après-midi pour lui transmettre ses sincères condoléances à l’occasion du décès de la reine.

Le président américain a salué Sa Majesté pour avoir approfondi le lien spécial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Joe Biden a téléphoné au roi Charles cet après-midi pour présenter les condoléances des États-Unis Crédit : AP

Le président et son épouse Jill seront à Londres lundi pour les funérailles nationales de la reine Crédit : Getty

Lors de son premier appel téléphonique avec Charles en tant que roi, M. Biden a rappelé la «gentillesse sincère» du défunt monarque lorsqu’elle l’a accueilli, lui et sa femme Jill, au château de Windsor en juin dernier.

Le président a également déclaré que les Américains admiraient profondément la reine, dont “la dignité et la constance” ont aidé deux grandes nations à se rapprocher de plus en plus.

M. et Mme Biden se rendront à Londres lundi pour les funérailles nationales de Sa Majesté.

Environ 500 dignitaires étrangers et de nombreuses célébrités sont attendus.

La plupart des pays ont leur chef d’État et un invité invités, mais les royaumes du Commonwealth peuvent également amener des personnes supplémentaires.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé cette semaine qu’il avait été invité à en prendre dix qui ont apporté des “contributions extraordinaires à leurs communautés”.

Les pays INTERDITS d’envoyer des représentants sont le Myanmar, l’Afghanistan, la Russie, la Biélorussie, le Venezuela et la Syrie.

Le camouflet colle deux doigts à Mad Vlad Poutine, dont les troupes ont récemment perdu 6 000 kilomètres carrés de territoire capturé au profit d’héroïques soldats ukrainiens.

Après les funérailles d’État, le cercueil de la reine bien-aimée voyagera en procession vers l’arche de Wellington.

Ensuite, il sera ensuite envoyé à la chapelle St George du château de Windsor pour un service d’engagement.

Avant les funérailles, la reine reposera en état à Westminster Hall pendant quatre jours, à partir de 17 heures aujourd’hui,

Des millions de personnes en deuil devraient défiler devant son cercueil et les files d’attente pourraient dépasser 20 heures, s’étendant sur 16 kilomètres.

Du jour au lendemain, les sympathisants ont commencé la longue attente, luttant contre la pluie et le froid pour assurer leur place.

Les gens ont partagé de la pizza, du thé et des souvenirs de l’incroyable règne de 70 ans de Sa Majesté.