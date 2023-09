Le président américain Biden se rend au Vietnam : des ennemis de guerre vers des partenaires de plus haut niveau ? | Actualités politiques

Quelques jours seulement avant la visite du président américain Joe Biden au Vietnam pour des discussions clés sur le commerce et des relations diplomatiques plus étroites, le président a rendu hommage à des événements d’une époque antérieure et très différente – lorsque Washington et Hanoï étaient en guerre.

Mardi, à la Maison Blanche, Biden a remis la Médaille d’honneur, la plus haute distinction militaire américaine, à Larry Taylor, 81 ans, capitaine de l’armée à la retraite qui avait piloté un hélicoptère d’attaque Cobra au plus fort de la guerre du Vietnam en 1968. .

Sous le feu des tirs, à court de carburant et au mépris des ordres de retour à la base avec son hélicoptère biplace, Taylor persiste et sauve la vie de quatre soldats américains encerclés par une centaine de combattants vietnamiens.

Les actions de Taylor « ont réécrit le sort de quatre familles pour les générations à venir », a déclaré Biden lors de la cérémonie de remise des prix.

Lorsque Biden atterrit dimanche à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï, il entre dans un Vietnam très différent et dans une relation phénoménalement transformée avec un vieil ennemi de guerre.

Biden devrait rencontrer les plus hauts dirigeants du Parti communiste vietnamien – l’organisation politique qui était autrefois un ennemi – et devrait signer des accords qui élèvent les relations américaines au plus haut niveau possible avec Hanoï.

« Cette visite est une étape remarquable dans le renforcement de nos relations diplomatiques », a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avant la visite.

« Cela reflète le rôle de premier plan que le Vietnam jouera dans notre réseau croissant de partenariats dans la région Indo-Pacifique », a déclaré Sullivan.

Les deux pays, a-t-il également déclaré, ont travaillé pour surmonter le « douloureux héritage commun » de la guerre, qui a entraîné la mort de millions de Vietnamiens et de 58 000 militaires américains.

Alors que les relations diplomatiques et commerciales sont au premier plan de la rencontre prévue entre Biden et la figure la plus puissante du Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong, Washington a également les yeux rivés sur la Chine, qui étend de plus en plus sa puissance économique et militaire dans la région Asie-Pacifique. .

La Chine surveillera également de près la visite de Biden, évaluant si le rapprochement des relations entre le Vietnam et les États-Unis affaiblit l’influence de Pékin à Hanoï ou modifie les intérêts stratégiques avec son voisin du sud.

Le Vietnam et les États-Unis sont déjà signataires d’un « partenariat global », et les spéculations se concentrent sur l’élévation de leurs relations au plus haut niveau d’un « partenariat stratégique global » – le niveau le plus élevé de la hiérarchie diplomatique du Vietnam, a déclaré Le Hong Hiep, haut responsable du Vietnam. chercheur et coordinateur du programme d’études vietnamiennes à l’ISEAS – Yusof Ishak Institute à Singapour.

Si cela devait se produire lors de la visite de Biden, cela « représenterait une avancée remarquable dans les relations bilatérales », a récemment écrit Hiep dans le magazine en ligne ISEAS Fulcrum.

Le Vietnam « ne forme de tels partenariats qu’avec ceux qu’il considère comme étant d’une grande importance pour sa sécurité, sa prospérité et sa réputation internationale », a déclaré Hiep.

Si l’accord est signé, le Vietnam invitera Washington dans un club composé de quatre autres partenaires stratégiques globaux : la Chine, l’Inde, la Russie et la Corée du Sud.

Même si les inquiétudes concernant une réaction négative de la part de la Chine sont crédibles, améliorer les liens avec les États-Unis à un tel niveau à l’heure actuelle « est parfaitement logique » pour plusieurs raisons, a déclaré Hiep.

L’engagement de Washington à maintenir la zone maritime indo-pacifique libre et ouverte s’aligne sur les intérêts du Vietnam dans un contexte de démonstration de force régionale de la Chine. Les États-Unis sont également le deuxième partenaire commercial du Vietnam (après la Chine), mais ils constituent surtout le plus grand marché d’exportation pour les produits vietnamiens.

Comme le note Hiep, ce serait une « décision raisonnable pour Hanoï » d’avoir des liens plus étroits avec un partenaire commercial aussi important.

Le timing est également important.

Il serait préférable de prendre des mesures pour renforcer les liens avec Washington maintenant, avant que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne s’aggrave encore davantage, ce qui pourrait placer le Vietnam dans une situation plus précaire lorsqu’il s’agira de faire un tel choix.

Néanmoins, des liens plus étroits avec les États-Unis ne marquent pas un changement majeur dans la « trajectoire stratégique » du Vietnam, car il est dans le meilleur intérêt de Hanoï de poursuivre une « politique étrangère équilibrée envers les grandes puissances ».

« Un risque calculé qui vaut la peine d’être pris »

Nguyen Khac Giang, spécialiste de la politique vietnamienne et chercheur invité à l’ISEAS, a déclaré que les États-Unis pourraient accorder plus d’importance à l’amélioration des relations avec le Vietnam, en termes de contrepoids à la Chine, que Hanoï ne l’envisage.

Le Vietnam considère que l’accord sert divers objectifs, notamment le rajeunissement d’une économie en difficulté et le renforcement de la confiance du public dans la politique étrangère du Vietnam, a déclaré Giang à Al Jazeera.

Pour le Vietnam, « la mise à niveau revêt une signification à la fois symbolique et pratique, servant une gamme d’intérêts allant du contrepoids géopolitique aux initiatives de diversification économique, ce qui en fait un risque calculé qui vaut la peine d’être pris », a-t-il déclaré.

Le Vietnam a habilement équilibré ses relations avec les grandes puissances et il n’est pas prêt d’abandonner cette approche maintenant, a déclaré Carl Thayer, professeur émérite à l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Ce qui a changé, cependant, c’est que le Vietnam voit l’importance d’approfondir ses liens économiques avec les États-Unis alors que l’économie chinoise est « en profonde difficulté » et que l’économie mondiale ralentit.

Le confinement prolongé de la Chine en raison du COVID-19 a non seulement nui à sa propre économie, mais a également eu de graves conséquences sur celle du Vietnam, la Chine étant le plus grand partenaire commercial du Vietnam.

L’élévation des relations vers un partenariat stratégique global est « principalement une question d’économie et de technologie », a déclaré Thayer, ajoutant qu’une telle démarche ne signifie pas que Hanoï soit entraîné dans « une alliance anti-Chine » avec les États-Unis.

« À mon avis, le Vietnam ne fera pas de pas avec les États-Unis qui menacerait les intérêts fondamentaux de la Chine ou donnerait l’impression que le Vietnam s’aligne contre la Chine », a déclaré Thayer à Al Jazeera.

Giang, spécialiste de la politique vietnamienne, a également déclaré que l’amélioration des relations avec Washington ne nuirait pas non plus aux intérêts fondamentaux de Hanoï.

« Hanoï pense probablement qu’il dispose des outils nécessaires pour garantir que le noyau idéologique du régime reste intact par les influences américaines potentielles », a déclaré Giang à Al Jazeera.

« Je ne prévois pas que ces relations renforcées menacent l’État à parti unique, d’autant plus que Washington a manifesté son respect pour le système politique existant du Vietnam. »