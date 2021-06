Le président Alzheimer est la risée du G7. Non sérieusement. Ils se moquent de lui sur CAMERA. – Le bon scoop

Lorsque les futurs livres d’histoire écriront sur le gars qui a été président pendant quelques mois avant que Kamala Harris ne prenne le pouvoir, ils peuvent ou non se souvenir de son nom. Ce qui serait un hommage approprié puisqu’il peut ou non s’en souvenir non plus.

La performance de Biden au G7 a été désastreuse. Vous l’avez vu dire que beaucoup de gens ne connaissent pas Covid, ce qui est le genre de chose qui aurait permis à CNN d’organiser des assemblées publiques pour discuter du 25e amendement Trump. Ou dire était une menace pour la santé de chaque personne sur terre.

Mais pas Biden, il continue de voler, ne faisant face à aucune chaleur et à aucune conséquence. Autre que de détruire l’image internationale de l’Amérique. Mais bon, il nous a donné des bonbons durs qu’il avait dans sa poche alors calme-toi !

Le vieux bonhomme visiblement gênant est comme un frêle fantôme des années crépusculaires à venir aux côtés des autres chefs d’État au sommet du G7, dérivant sous des brises légères, oubliant tout ce dont il parle et ce dont les autres ont parlé, et sort généralement comme un mal de pouce par rapport au reste des leaders mondiaux.. Et ils le bâillonnent.

Boris Johnson insiste auprès de Joe Biden sur le fait qu’il a déjà présenté le président sud-africain à une réunion du G7. Lisez les dernières nouvelles du G7 ici : https://t.co/LLt2KjJhOE pic.twitter.com/mjwKvbvDo6 – Sky News (@SkyNews) 13 juin 2021

Au moins, ils le sont quand ils peuvent le trouver.

Bien sûr, ce n’est pas que du plaisir et des jeux avec grand-père. Certaines choses dont vous êtes censé être capable de vous souvenir. Comme, je ne sais pas, les pays dans votre discours.

REGARDER: Joe Biden confond la Syrie avec la Libye TROIS FOIS. pic.twitter.com/8iewTindfr – Recherche RNC (@RNCResearch) 13 juin 2021

Bravo, démocrates ! Vous avez installé un personnage de dessin animé pour diriger la nation la plus importante du monde. Bon travail.