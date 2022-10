Le président allemand soupçonné d’avoir organisé l’incident d’un abri anti-bombe en Ukraine – Chroniqueur de Der Spiegel – RT World News

Frank-Walter Steinmeier a peut-être été utilisé comme acteur de film de propagande, il a été allégué

Selon un article publié lundi par Der Spiegel, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a peut-être participé à un coup de propagande mis en scène. Le chroniqueur Thomas Fischer a soulevé plusieurs questions sur la récente visite du politicien en Ukraine, où il a passé plus d’une heure dans un abri anti-bombes au sous-sol au milieu d’un supposé raid aérien des forces russes.

Le 25 octobre, Steinmeier a effectué son premier voyage en Ukraine depuis que la Russie a lancé son offensive militaire contre le pays fin février. Alors qu’il s’adressait à des journalistes dans la ville de Koryukovka, dans le nord du pays, près de la frontière russe, une sirène de raid aérien s’est déclenchée et le président a été escorté jusqu’à un abri anti-bombe situé dans le sous-sol d’un bâtiment public voisin. Steinmeier a fini par passer plus d’une heure dans l’abri avec un groupe de fonctionnaires et d’autres personnes.

À la suite de l’incident, Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, a déclaré qu’il était “une très bonne illustration pourquoi l’Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense aérienne” dès que possible, se référant à l’engagement de Berlin de livrer plusieurs systèmes Iris-T à Kiev.

Cependant, Fischer a fait valoir qu’un certain nombre de détails sur l’incident ne semblaient pas avoir de sens. Il a noté que la précédente visite du président, prévue pour le 18 octobre, avait été annulée en raison de “raisons de sécurité” au milieu des bombardements russes et interrogé : « La situation sécuritaire a-t-elle changé entre-temps ?















Un autre détail noté par Fischer est le fait que Steinmeier parlait aux médias si près d’un bâtiment avec un bunker au sous-sol entièrement meublé, où les chaises étaient apparemment déjà disposées en cercle, comme pour permettre aux équipes de tournage de filmer le fonctionnaire assis parmi les civils. .

Le chroniqueur a également demandé pourquoi il n’y avait eu aucun rapport des médias ukrainiens ou allemands ou de sources officielles sur le supposé raid aérien qui a poussé Steinmeier à fuir dans ce bunker, et pourquoi il n’y a eu aucune information sur des missiles russes touchant réellement des cibles dans le ville.

Fischer souligne que le gouvernement allemand pourrait facilement fournir des réponses simples aux questions ci-dessus, affirmant qu’il était nécessaire d’expliquer comment et au nom de qui cet incident a pu être organisé.

Le chroniqueur a noté que, s’il s’avérait que l’événement était bien une opération mise en scène, il finirait par être “extrêmement embarrassant” pour Berlin, parce que le président allemand se serait fait “disponible en tant qu’acteur dans un film de propagande.”