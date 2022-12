Le président allemand salue la position pro-européenne de l’Albanie

TIRANA, Albanie (AP) – Le président allemand a salué jeudi la position pro-européenne de l’Albanie et a exhorté ses autorités à poursuivre les réformes en vue de l’adhésion à l’Union européenne.

Frank-Walter Steinmeier est en visite en Albanie pour s’entretenir avec ses hauts responsables des négociations d’adhésion à l’UE et de la situation dans la région des Balkans occidentaux.

“S’il vous plaît, continuez à travailler dans la lutte contre tous les obstacles, dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, continuez la réforme de la justice, et l’opposition et le gouvernement devraient travailler au-delà des batailles politiques vers la destination commune de l’adhésion à l’UE”, a déclaré Steinmeier dans son discours. au parlement, ajoutant que « ça vaut le coup ».

L’Albanie et la Macédoine du Nord voisine, que Steinmeier a visitées plus tôt cette semaine, ont entamé des pourparlers d’adhésion avec l’UE en juillet, dans un processus qui devrait durer des années.

La coopération régionale était la meilleure voie vers une intégration plus rapide dans le bloc, a déclaré Steinmeier.

Le mois dernier, lors d’une réunion à Berlin, les six pays des Balkans occidentaux – la Serbie, le Kosovo, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l’Albanie – ont signé des accords sur l’assouplissement des arrangements de voyage régionaux et la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires dans le cadre de ce que l’on appelle “le processus de Berlin”. », une initiative de l’Allemagne et de la France pour encourager les pays des Balkans dans leur cheminement vers l’adhésion au bloc.

“S’il vous plaît, soyez insistant et continuez sur cette voie jusqu’à ce qu’elle se conclue avec succès par l’adhésion à l’UE”, a déclaré Steinmeier. « Votre cœur bat pour l’Europe. Vous vivez à l’européenne et nous vous aiderons à franchir les obstacles sur cette route vers l’UE.

L’Allemagne a été l’un des principaux partisans de l’Albanie post-communiste. C’est le quatrième partenaire commercial du pays. Quelque 70 000 Albanais vivent en Allemagne.

Llazar Semini, Associated Press