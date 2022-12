Le président allemand salue la position pro-européenne de l’Albanie

“S’il vous plaît, continuez à travailler dans la lutte contre tous les obstacles, dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, continuez la réforme de la justice, et l’opposition et le gouvernement devraient travailler au-delà des batailles politiques vers la destination commune de l’adhésion à l’UE”, a déclaré Steinmeier dans son discours. au parlement, ajoutant que « ça vaut le coup ».

L’Albanie et la Macédoine du Nord voisine, que Steinmeier a visitées plus tôt cette semaine, ont entamé des pourparlers d’adhésion avec l’UE en juillet, dans un processus qui devrait durer des années.

Le mois dernier, lors d’une réunion à Berlin, les six pays des Balkans occidentaux – la Serbie, le Kosovo, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l’Albanie – ont signé des accords sur l’assouplissement des arrangements de voyage régionaux et la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires dans le cadre de ce que l’on appelle “le processus de Berlin”. », une initiative de l’Allemagne et de la France pour encourager les pays des Balkans dans leur cheminement vers l’adhésion au bloc.