Le président allemand présente ses excuses pour les échecs des attentats olympiques de 1972

La cérémonie d’anniversaire à l’aérodrome de Fuerstenfeldbruck près de Munich – le théâtre d’une tentative de sauvetage ratée qui a fait neuf des athlètes israéliens, un policier ouest-allemand et cinq des assaillants morts – est intervenue quelques jours après qu’un accord a mis fin à un long différend sur l’indemnisation. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le président israélien Isaac Herzog ont déposé des couronnes sur le site.

BERLIN – Le président allemand a présenté ses excuses lundi pour les multiples échecs de son pays avant, pendant et après les Jeux olympiques de Munich de 1972 alors qu’il rejoignait son homologue israélien et les proches des 11 athlètes israéliens tués lors de l’attaque par des militants palestiniens lors des Jeux il y a 50 ans.

Dans le cadre de l’accord, l’Allemagne a accepté de reconnaître les manquements des autorités de l’époque et de permettre aux historiens allemands et israéliens d’examiner les événements entourant l’attaque.

“Nous parlons d’une grande tragédie et d’un triple échec”, a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier. « Le premier concerne la préparation des jeux et le concept de sécurité ; le second les événements des 5 et 6 septembre 1972. Le troisième échec commence le lendemain de l’attentat : le silence, le déni, l’oubli.