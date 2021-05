Le président allemand de la FA exhorté à démissionner après la remarque nazie

Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Fritz Keller, a été appelé à démissionner dimanche après avoir suscité l’indignation en comparant son adjoint à un juge nazi.

Les présidents des associations régionales de la DFB, qui gèrent les ligues semi-professionnelles et amateurs allemandes, ont annoncé après des entretiens de crise du week-end que Keller avait perdu un vote de confiance et avait été «invité à démissionner de son poste».

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, a également été invité à quitter son poste après avoir perdu un vote de confiance.

La tourmente survient après que Keller, lors d’une réunion récente, ait comparé le vice-président de la DFB, Rainer Koch, à Roland Freisler, le tristement célèbre chef du tribunal du parti nazi dans les années 1940.

Freisler a également participé à la conférence de Wannsee en 1942, où il a été décidé que 11 millions de Juifs devraient être envoyés dans des camps de la mort.

Cette remarque a déclenché une tempête de critiques et Keller s’est depuis excusé auprès de Koch, reconnaissant que ses propos étaient «totalement inappropriés, notamment envers les victimes du nazisme».

Keller a cependant exclu de se retirer à cause de l’incident.

Koch n’a pas dit qu’il avait accepté les excuses.

Dans un communiqué, les dirigeants des cinq associations régionales et de 21 États de la DFB ont qualifié la référence nazie de Keller de «totalement inacceptable» et l’ont condamnée «dans les termes les plus forts possibles».

«Les propos du président sont incompatibles avec les principes et les valeurs des associations», ont-ils ajouté.

Selon le communiqué, Keller et Curtius ont demandé du temps pour examiner les demandes de démission.

