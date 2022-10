Le président allemand arrive en Ukraine alors que les tensions montent

KYIV, Ukraine (AP) – Le président allemand est arrivé mardi à Kyiv pour sa première visite en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, un voyage qui intervient au milieu des avertissements non fondés de Moscou d’une attaque à la “bombe sale” alors que le conflit entre dans son neuvième mois.

Le président Frank-Walter Steinmeier a déclaré après son arrivée qu'”il était important pour moi dans cette phase d’attaques aériennes avec des drones, des missiles de croisière et des roquettes d’envoyer un signal de solidarité aux Ukrainiens”, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Le porte-parole de Steinmeier, Cerstin Gammelin, a publié mardi une photo de lui à Kyiv. “Notre solidarité est ininterrompue, et elle le restera”, a-t-elle tweeté.

Le président allemand, dont le poste est en grande partie cérémoniel, s’est rendu en Ukraine à sa troisième tentative.

En avril, il prévoyait de visiter le pays avec ses homologues polonais et baltes, mais a déclaré que sa présence “apparemment … n’était pas souhaitée à Kyiv”. Steinmeier a été critiqué en Ukraine pour s’être prétendument rapproché de la Russie alors qu’il était ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne.

La semaine dernière, un voyage prévu a été reporté pour des raisons de sécurité.

La visite de Steinmeier intervient alors que les Ukrainiens se préparent à moins d’électricité cet hiver à la suite d’un barrage russe soutenu sur leur infrastructure ces dernières semaines. Les citoyens de la ville méridionale de Mykolaïv ont fait la queue pour obtenir de l’eau et des fournitures essentielles mardi alors que les forces ukrainiennes avançaient vers la ville voisine de Kherson, occupée par la Russie.

Les autorités ukrainiennes ont tenté d’apaiser les craintes du public concernant l’utilisation par la Russie de drones iraniens pour frapper les infrastructures du pays, revendiquant un succès croissant lundi en les abattant.

Les forces ukrainiennes ont abattu plus des deux tiers des quelque 330 drones Shahed sur lesquels la Russie a tiré samedi, a déclaré lundi le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov. Budanov a déclaré que l’armée russe avait commandé environ 1 700 drones de différents types et déploie un deuxième lot d’environ 300 Shaheds.

Bien que la Russie et l’Iran nient que les drones de fabrication iranienne aient été utilisés, les Shahed-136 en forme de triangle distinctifs ont plu sur les civils à Kyiv et ailleurs.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie utiliserait probablement un grand nombre de drones pour tenter de pénétrer les « défenses aériennes ukrainiennes de plus en plus efficaces » – pour remplacer les armes de précision à longue portée de fabrication russe « qui deviennent de plus en plus rares ».

Cette évaluation est venue s’ajouter à un avertissement sévère du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, à ses homologues britannique, français, turc et américain au cours du week-end, selon lequel les forces ukrainiennes préparaient une “provocation” impliquant un engin radioactif – une soi-disant bombe sale. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont rejeté cette affirmation comme « manifestement fausse ».

Une bombe sale utilise des explosifs pour disperser des déchets radioactifs dans le but de semer la terreur. De telles armes n’ont pas la destruction dévastatrice d’une explosion nucléaire, mais pourraient exposer de vastes zones à une contamination radioactive.

Les autorités russes ont doublé lundi l’avertissement de Choïgou.

Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces de protection contre les rayonnements, les produits chimiques et biologiques de l’armée russe, a déclaré que les ressources militaires russes étaient très prêtes à faire face à une éventuelle contamination radioactive. Il a déclaré aux journalistes qu’une explosion de bombe sale pourrait contaminer des milliers de kilomètres carrés (miles).

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que “ce n’est pas un soupçon infondé, nous avons de sérieuses raisons de croire que de telles choses pourraient être planifiées”.

L’Ukraine a rejeté les affirmations de Moscou comme une tentative de détourner l’attention de ses propres plans pour faire exploser une bombe sale. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a qualifié lundi de “scandaleux” l’affirmation russe selon laquelle l’Ukraine pourrait utiliser une bombe sale.

La Maison Blanche a de nouveau souligné lundi que les allégations russes étaient fausses.

« Ce n’est tout simplement pas vrai. Nous savons que ce n’est pas vrai », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. “Dans le passé, les Russes ont, à l’occasion, blâmé les autres pour des choses qu’ils avaient l’intention de faire.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre que Moscou préparait elle-même le terrain pour le déploiement d’un dispositif radioactif sur le sol ukrainien. Il a également exhorté les citoyens à économiser leur consommation d’électricité, car environ 30% des centrales électriques du pays ont été détruites ou gravement endommagées ces dernières semaines.

“Ce n’est certainement pas le moment d’avoir des vitrines et des enseignes lumineuses”, a-t-il déclaré.

Andrew Meldrum, Associated Press