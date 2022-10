Le président allemand arrive en Ukraine alors que les tensions montent

Les forces ukrainiennes ont abattu plus des deux tiers des quelque 330 drones Shahed sur lesquels la Russie a tiré samedi, a déclaré lundi le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov. Budanov a déclaré que l’armée russe avait commandé environ 1 700 drones de différents types et déploie un deuxième lot d’environ 300 Shaheds.

Bien que la Russie et l’Iran nient que les drones de fabrication iranienne aient été utilisés, les Shahed-136 en forme de triangle distinctifs ont plu sur les civils à Kyiv et ailleurs.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie utiliserait probablement un grand nombre de drones pour tenter de pénétrer les « défenses aériennes ukrainiennes de plus en plus efficaces » – pour remplacer les armes de précision à longue portée de fabrication russe « qui deviennent de plus en plus rares ».