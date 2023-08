Le président nigérien, dans un éditorial publié jeudi, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les troubles politiques dans son pays offriront à la Russie une opportunité de prendre pied et de faire avancer ses intérêts sur le continent africain.

« Avec une invitation ouverte des putschistes et de leurs alliés régionaux, toute la région centrale du Sahel pourrait tomber sous l’influence russe via le groupe Wagner, dont le terrorisme brutal a été pleinement exposé en Ukraine », a écrit le président nigérien Mohamed Bazoum dans le Washington Post. .

« Boko Haram et d’autres mouvements terroristes profiteront sûrement de l’instabilité du Niger, utilisant notre pays comme terrain de rassemblement pour attaquer les pays voisins et saper la paix, la sécurité et la liberté dans le monde », a-t-il poursuivi.

« Ils intensifieront leurs efforts pour cibler nos jeunes avec un endoctrinement anti-occidental haineux, les retournant contre les partenaires mêmes qui nous aident à construire un avenir plus prometteur. »

Bazoum reste détenu dans son palais de Niamey en possession des gardes présidentiels après qu’ils aient prétendu prendre le contrôle du pays.

Le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole des forces de sécurité du Niger, a déclaré dans une déclaration télévisée la semaine dernière que la constitution du pays était suspendue et que le général Abdourahmane Tchiani était aux commandes, a rapporté l’Associated Press.

Des photos de célébrations après l’annonce montraient un certain nombre de personnes agitant des drapeaux russes et des pancartes disant « Russie Vivie » ou « Vive la Russie ».

Le Niger a également déjà suscité l’intérêt du tristement célèbre mercenaire russe Wagner Group, qui a ciblé le pays en raison de sa riche production d’uranium.

Le fondateur de Wagner et dirigeant actuellement en exil, Yevgeny Prigozhin, a célébré le coup d’État au Niger, affirmant que « ce qui s’est passé au Niger se prépare depuis des années ».

« Les anciens colonisateurs essaient de contrôler les peuples des pays africains », a déclaré Prigozhin. « Afin de les contrôler, les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses formations de bandits, créant ainsi une crise sécuritaire colossale. »

« La population souffre. Et c’est la (la raison de) l’amour pour PMC (société militaire privée) Wagner, c’est la grande efficacité de PMC Wagner », a ajouté Prigozhin.

Wagner a déjà communiqué avec le Mali voisin, qui a demandé de l’aide après avoir évincé l’armée française, dont beaucoup se sont installés au Niger. Des rapports indiquent que Wagner pourrait bientôt arriver également au Burkina Faso.

Bazoum a exhorté les États-Unis « et l’ensemble de la communauté internationale à nous aider à rétablir notre ordre constitutionnel », mais peu de temps après, les États-Unis ont annoncé leur intention d’évacuer certains citoyens américains du Niger.

Le Pentagone a souligné que la « posture de force » du pays au Niger n’a pas changé et que l’armée reste engagée même si certains Américains quitteront le pays pour des raisons de sécurité.

« Le département continue d’opérer là-bas », a déclaré la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, lors d’une apparition sur « America’s Newsroom » vendredi matin. « Le Niger est un partenaire régional incroyablement important… en termes de contre-terrorisme, et nous espérons donc que les choses pourront être résolues diplomatiquement.

Singh a noté: « Encore une fois, j’espère que c’est une preuve de confiance que le département ne change pas actuellement sa posture de force », a-t-elle ajouté. « Et, oui, nous avons un ordre de départ de certains citoyens américains, mais l’ambassade continue de fonctionner et nos militaires continuent de travailler côte à côte avec leurs homologues nigérians. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé mercredi qu’il avait ordonné un départ temporaire du personnel non urgentiste et des membres éligibles de la famille du Niger en raison des « développements en cours » et « par prudence ».

« Les États-Unis sont attachés à nos relations avec le peuple nigérien. L’ambassade reste ouverte et nos dirigeants sont diplomatiquement engagés au plus haut niveau », a-t-il écrit sur la plateforme de médias sociaux X.

Le pasteur principal du Cornerstone Christian Center à Antioche, en Californie, a déclaré que le département d’État américain avait organisé un vol de retour pour lui et près d’une douzaine d’autres volontaires qui étaient partis pour un voyage de neuf jours au Niger pour une mission de l’école biblique de vacances, a-t-il déclaré. Fox News.

« Les options de vols commerciaux sont limitées. Nous avons mis à jour notre avis de voyage pour refléter cela et informé les citoyens américains que nous ne sommes en mesure de fournir une assistance d’urgence qu’aux citoyens américains au Niger compte tenu de notre personnel réduit », a déclaré un poste du département d’État.

