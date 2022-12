Le président accidentel du Pérou ne parvient pas à réprimer les violentes manifestations

Presque depuis le moment où la semaine dernière, Dina Boluarte a succédé au dirigeant déchu Pedro Castillo pour devenir la première femme présidente du Pérou, elle a appelé au calme et à une chance de gouverner, insistant sur le fait que le travail de gardien lui est venu par circonstance et non par ambition personnelle. .

Les manifestants exigent la liberté de Castillo, la démission de Boluarte et la programmation immédiate d’élections pour choisir un nouveau président et le Congrès avant le vote prévu en 2026. Ils ont incendié des postes de police, obstrué l’autoroute principale du Pérou et bloqué des centaines de touristes étrangers en bloquant l’accès aux aéroports.

“La seule chose que je peux vous dire, frères et sœurs (c’est) de garder votre calme. Nous voulons le calme, nous voulons la paix, et dans ce calme et cette paix, commençons à parler », a déclaré Boluarte cette semaine en appelant les manifestants, lorsqu’elle a également cédé à l’une de leurs demandes en signalant que des élections pourraient avoir lieu dans un an. maintenant.