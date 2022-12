Le président accidentel du Pérou ne parvient pas à réprimer les violentes manifestations

LIMA, Pérou (AP) – Il pourrait s’agir de la lune de miel politique la plus courte du monde.

Presque depuis le moment où la semaine dernière, Dina Boluarte a succédé au dirigeant déchu Pedro Castillo pour devenir la première femme présidente du Pérou, elle a appelé au calme et à une chance de gouverner, insistant sur le fait que le travail de gardien lui est venu par circonstance et non par ambition personnelle. .

Dans les zones rurales pauvres, cependant, les protestations féroces ne montrent aucun signe de ralentissement au milieu de la colère suscitée par la destitution de Castillo, qui fut le premier président du Pérou d’origine autochtone. Les paysans longtemps négligés et d’autres ne veulent toujours pas renoncer à leur demande qu’il soit libéré de prison, où il est détenu alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour rébellion.

Malgré les humbles racines de Boluarte dans les Andes, dans sa région d’origine, beaucoup la traitent de traître.

“C’est une opportuniste. Elle est facilement entrée dans le palais du gouvernement, mais c’était son travail”, a déclaré Rolando Yupanqui après les funérailles de l’une des au moins 14 personnes décédées des suites de blessures subies lors d’affrontements avec les forces de sécurité. « Les gens sont mécontents ici. Pensez-vous que les gens sortent dans la rue pour s’amuser ?

Yupanqui a déclaré que Castillo, qui vivait dans une maison en adobe à deux étages avant de déménager au palais présidentiel néo-baroque de la capitale, Lima, avait visité sa communauté d’Andahuaylas et “était comme nous”. Quant à Boluarte, il a dit: “Nous n’avons jamais rencontré la dame.”

Boluarte a succédé à Castillo après que le président a cherché à dissoudre le Congrès avant la troisième tentative des législateurs de le destituer. Son véhicule a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima dans le cadre de ce que les procureurs ont qualifié d’effort pour atteindre l’ambassade du Mexique pour demander l’asile.

Les manifestants exigent la liberté de Castillo, la démission de Boluarte et la programmation immédiate d’élections pour choisir un nouveau président et le Congrès avant le vote prévu en 2026. Ils ont incendié des postes de police, obstrué l’autoroute principale du Pérou et bloqué des centaines de touristes étrangers en bloquant l’accès aux aéroports.

À Huamanga, capitale provinciale, des manifestants ont incendié un palais de justice et un bâtiment appartenant à un opérateur téléphonique espagnol vendredi soir, un jour après que Boluarte a déclaré l’état d’urgence pour tenter de calmer les troubles. La foule de quelques centaines a été dispersée par des dizaines d’agents de sécurité tirant des gaz lacrymogènes.

Le nombre de morts a grimpé à deux chiffres jeudi après qu’un juge a approuvé une demande des procureurs de garder Castillo en détention pendant 18 mois pendant qu’ils construisent leur dossier contre l’ancien instituteur rural qui a surpris tout le monde en remportant le second tour présidentiel de l’année dernière malgré une expérience politique nulle.

Boluarte a tenu une réunion d’urgence vendredi soir au palais présidentiel avec les dirigeants du Congrès et de la justice nationale – qui ont tous condamné la violence et appelé au dialogue. Elle s’est également entretenue avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui, selon elle, a offert le soutien américain à son gouvernement naissant.

“Il y a évidemment une main noire qui opère ici”, a déclaré aux journalistes après la réunion Jose Williams, un général de l’armée à la retraite qui, à la tête du Congrès, serait le prochain dans la succession en cas de démission de Boluarte. « Le même comportement apparaît à un endroit, puis à un autre. Il y a quelque chose dans les coulisses qui nous mène au chaos.

Alors que Boluarte, sous pression, a approuvé l’appel à des élections anticipées, son remplacement nécessiterait une action de la part de l’establishment politique péruvien, dont beaucoup ne sont pas pressés de renoncer à leur propre tranche de pouvoir.

Vendredi, le Congrès n’a pas réussi à rassembler suffisamment de voix pour amender la constitution afin d’ouvrir la voie à des élections anticipées, les partis de gauche déclarant qu’ils ne consentiraient à un tel plan que si une convention constitutionnelle plus large était également de la partie.

Pendant ce temps, au moins deux des alliés de Boluarte – les ministres de la culture et de l’éducation – ont démissionné pour protester contre ce qu’ils ont appelé une réponse policière trop répressive aux manifestations.

Le nouveau président doit négocier la crise sans base de soutien.

Comme Castillo, Boluarte ne fait pas partie de l’élite politique péruvienne. Elle a travaillé dans l’agence d’État qui distribue les documents d’identité avant de devenir vice-présidente. Elle a grandi dans une ville pauvre des Andes, parle l’une des langues indigènes du pays, le quechua, et en tant que gauchiste, elle a promis de “se battre pour les nuls”.

Mais contrairement à Castillo, qui portait des ponchos, un chapeau traditionnel et des sandales en caoutchouc qui incarnent la campagne péruvienne, Boluarte vit depuis des années à Lima, symbole des politiciens riches et conservateurs aux yeux des communautés rurales.

Pour les analystes, c’est une version péruvienne du genre de politique identitaire qui a balayé tant d’autres parties du monde ces dernières années.

“Ils voient cela comme une répudiation de qui ils sont”, a déclaré Cynthia McClintock, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington qui a beaucoup étudié le Pérou. “Mais si vous leur aviez demandé il y a trois mois : ‘Est-ce que Castillo fait du bon travail ?’, beaucoup de ces gens auraient répondu : ‘Non, il ne fait pas du bon travail.'”

___

Briceño a rapporté d’Andahuaylas. L’écrivain d’Associated Press Joshua Goodman à Miami a contribué à ce rapport.

Regina Garcia Cano et Franklin Briceño, Associated Press