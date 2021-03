Microsoft étend PowerPoint Presenter Coach aux applications de bureau et mobiles après avoir testé la fonctionnalité avec le client Web PowerPoint. Le coach de présentation PowerPoint, disponible pour les étudiants et les professionnels, permet aux utilisateurs d’améliorer leurs compétences de présentation grâce aux commentaires de l’IA. Le dernier développement signifie essentiellement que les utilisateurs de PowerPoint sous Windows, Mac, iOS et Android peuvent s’entraîner à la livraison vocale pour des scénarios de travail hybrides ou un environnement d’apprentissage. Presenter Coach fournit aux utilisateurs des commentaires sur leur rythme, l’utilisation d’un ton monotone, l’utilisation de mots de remplissage, une mauvaise grammaire, un manque d’originalité et l’utilisation de phrases sensibles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy