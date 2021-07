Le présentateur licencié de Fox News poursuit NPR et CNN pour diffamation

Ed Henry, qui a été licencié en juillet dernier par Fox News Channel pour une allégation d’inconduite sexuelle, a déposé plusieurs poursuites cette semaine pour diffamation, dont une contre les correspondants de NPR et de CNN et une autre contre Fox News et sa PDG Suzanne Scott.

Dans une plainte déposée jeudi devant le tribunal de district américain de New York, Henry demande des dommages-intérêts réels et punitifs au correspondant de NPR David Folkenflik et aux correspondants de CNN Alisyn Camerota et Brian Stelter pour avoir agi avec « malveillance » en « fait intentionnellement ou par imprudence de fausses déclarations » à propos de lui tout en faisant un reportage sur son départ de Fox News.

Le réseau d’information câblée a licencié Henry après que Fox Media ait mené une enquête indépendante sur la plainte pour inconduite sexuelle d’un ancien employé.

Dans le procès de jeudi, Henry a souligné un tweet de Folkenflik, qui a rapporté qu’en 2017, les dirigeants de Fox ont été avertis d’un passé d’inconduite de la part d’Henry, que l’ancien correspondant de la Maison Blanche a qualifié de diffamatoire et l’a présenté sous un « faux jour ».

Les allégations contre Stelter et Camerota de CNN découlent de leur conversation à l’antenne au cours d’un mois de juillet Épisode 2020 du « New Day » de CNN au cours duquel les deux ont discuté d’Henry ayant des antécédents d’inconduite.

Henry a déclaré qu’une partie de la conversation reposait sur le « faux rapport » de Folkenflik et que Stelter « a imprudemment republié l’allégation de M. Folkenflik sans confirmer son authenticité ».

NPR a répondu à la demande vendredi. « NPR soutient les reportages de David Folkenflik et le défendra vigoureusement contre cette réclamation sans fondement », a déclaré Isabel Lara, directrice exécutive des communications de NPR, dans un communiqué. « Des millions d’Américains font confiance à NPR pour fournir des informations précises sur le monde et leurs communautés chaque jour ; nous prenons cette responsabilité très au sérieux. »

L’avocat d’Henry, Ty Clevenger, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY que son client est un « journaliste de journaliste » et a « à contrecœur » déposé une plainte contre NPR et CNN, mais a déclaré que les réseaux « seront tenus responsables de ce qu’ils ont fait ».

USA TODAY a également contacté CNN pour commentaires.

Henry a déposé une plainte distincte le même jour contre plusieurs sites Web et comptes Twitter qui ont partagé des allégations similaires contre l’ancien correspondant.

Ces plaintes en diffamation interviennent un jour après qu’Henry a déposé une plainte devant le tribunal de district américain de Newark, dans le New Jersey, contre Fox News et son PDG. Le procès demande des dommages-intérêts punitifs et déclare que le PDG du réseau, Scott, l’a « sablé » avec une déclaration du 1er juillet 2020 disant qu’un ancien employé avait accusé Henry d’inconduite sexuelle une semaine plus tôt et qu’il était licencié après les conclusions d’une enquête externe.

Le procès de mercredi d’Henry dit que la déclaration de Scott a prêté « créance aux fausses allégations parce qu’elle essayait de sauver sa propre carrière et de redorer son image de femme cadre dure et sans bêtises qui a nettoyé Fox News. En réalité, cependant, Mme Scott a longtemps été un instrument pour dissimuler l’existence d’inconduites sexuelles chez Fox News », ajoutant qu’elle « a à plusieurs reprises dissimulé des inconduites sexuelles de la part de la haute direction de Fox News ».

Le procès d’Henry contre Fox News est intervenu un jour après que la Commission des droits de l’homme de la ville de New York a infligé à Fox News une amende d’un million de dollars dans le cadre d’un règlement résultant d’une enquête sur le harcèlement sexuel, la sanction civile la plus élevée de l’histoire de la commission.

Le réseau a rejeté l’argument d’Henry dans une déclaration à USA TODAY.

« Comme nous l’avons déclaré il y a un an, Fox News Media a mené une enquête indépendante approfondie sur Ed Henry immédiatement après avoir été mis au courant d’une plainte pour faute grave contre lui par un ancien employé », indique le communiqué. contre ces allégations sans fondement alors que M. Henry s’embarrasse davantage dans un procès truffé d’inexactitudes après avoir conduit sa vie personnelle dans le sol avec d’innombrables relations extraconjugales dans une tentative désespérée de pertinence et de rédemption.

Fox News Media a salué la performance de Scott sur les questions de culture d’entreprise dans une déclaration distincte.

L’entreprise a « travaillé sans relâche » sous la direction de Scott « pour transformer la culture d’entreprise, en mettant en œuvre une formation annuelle et obligatoire en personne sur la prévention du harcèlement, en créant une toute nouvelle structure de rapport, en triplant plus que la taille de notre empreinte RH, en organisant des réunions d’entreprise trimestrielles et des événements de mentorat, ainsi que l’exécution d’une politique de tolérance zéro concernant les fautes professionnelles pour lesquelles nous engageons des cabinets indépendants externes pour gérer les enquêtes », indique le communiqué.

Le procès d’Henry accuse également Scott d’avoir « blanchi » l’inconduite sexuelle des employés du réseau, y compris une affaire présumée entre un subordonné de l’entreprise et le président de Fox News, Jay Wallace, qui a cosigné la déclaration concernant le licenciement d’Henry avec Scott.

Fox News Media a rejeté l’allégation d’Henry. « Fox a mené une enquête complète et indépendante sur les allégations contre Jay Wallace – il a été innocenté de tout acte répréhensible et les allégations sont fausses. »

Des semaines après le licenciement d’Henry en 2020, l’ancien employé qui a déposé la plainte qui a entraîné son éviction l’a poursuivi en justice, alléguant un viol. Elle a également poursuivi Fox et a affirmé que les dirigeants du réseau étaient au courant de son comportement présumé et l’ont ignoré.

Henry a rejeté les allégations, demandant le rejet de l’action en la qualifiant de « malveillante et diffamatoire », et Fox a nié tout acte répréhensible, affirmant qu’elle avait pris « des mesures rapides » en laissant Henry partir peu de temps après avoir appris l’affaire.

