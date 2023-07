Le présentateur d’ITV confirme qu’il a REJETÉ une offre pour rejoindre Strictly Come Dancing cette année

Un présentateur d’ITV a répondu aux rumeurs selon lesquelles il pourrait participer à l’émission à succès de la BBC Strictly Come Dancing.

Les juges stricts Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse apparaîtront dans la quatrième série de Shopping avec Keith Lemon.

Keith sera ravi de les avoir tous les deux dans son émission, car il a été vu dans le public Strictly à plusieurs reprises dans le passé.

Maintenant, la star – de son vrai nom Leigh Francis – a révélé à The Sun’s TV Mag s’il irait lui-même sur la piste de danse un an.

L’homme de 50 ans a déclaré: « Chaque fois que je vais soutenir un ami qui le fait, il y aura un producteur qui se glissera à côté de moi et dira: ‘Tu as envie d’essayer?’ On m’a demandé cette série, mais évidemment j’ai dit non.

« C’est trop dur et je suis trop vieux pour faire des choses difficiles, je veux juste faire des choses faciles. Je veux m’amuser et passer un bon moment, je sais que c’est avoir mon gâteau et le manger mais je suis assez vieux pour avoir mon gâteau et manger.

« Strictement trop dur et je ne voudrais pas que quiconque soit affecté

par ma beauté et sont victimes de la malédiction et se jettent sur moi.

Keith a également répondu s’il rejoindrait Ant et Dec en Australie et participerait à l’émission de télé-réalité I’m A Celebrity.

Il a dit : « Non, je veux dire que beaucoup de gens me disent aussi à quel point la jungle est géniale. Quelle belle expérience c’est et comment vous devriez le faire, mais je vais être honnête avec vous, je ne veux pas m’allonger dans un fossé plein de serpents ou manger la d*** d’un âne.

Cela vient après que le comédien ait révélé d’où il tenait son nom d’alter-ego.

Leigh, né à Leeds, est apparu dans Good Morning Britain et a expliqué que le nom de Keith Lemon venait de son meilleur ami qu’il connaissait depuis l’âge de trois ans.

Il a révélé: « Je lui ai dit: ‘Je dirai ton nom à la télévision’, et il a dit ‘Comment vas-tu faire ça?’ J’ai dit ‘Je donnerai ton nom à un personnage !’ et puis… C’est arrivé !

« À l’époque, il avait l’habitude de porter une photo de moi dans son portefeuille pour prouver qu’il était un ami, ça fait bizarre, on dirait qu’on est amants ! »

Faire du shopping avec Keith Lemon est disponible pour regarder dans ITVX. TV Mag est disponible tous les samedis gratuitement, uniquement dans The Sun.

Le présentateur a révélé que son alter ego avait été inspiré par son ami d'enfance