Le présentateur des Emmy Awards, Eugene Levy, ne veut pas faire de blagues aux dépens des célébrités

Si Les comédies vicieuses sont de retour à la modepersonne n’a dit à l’animateur des Emmy Eugène LévyLa dernière chose qu’il souhaite, c’est se montrer cruel envers ses collègues célébrités. « Cela m’a toujours fait rire quand des blagues sont faites aux dépens de personnes qui sont nominées », a déclaré Levy. a dit le Los Angeles Times, tel que rapporté par Variété« Ils ont travaillé dur, c’est leur soirée, vraiment, et il faut avoir suffisamment de respect pour la cérémonie de remise des prix elle-même. Sinon, pourquoi sommes-nous ici ? »

Donc si Levy ne veut pas s’en tenir à Shogun et L’ourscomment aborde-t-il ses fonctions d’animateur ? « Je rends simplement hommage à la télévision, aux nominés bien sûr, mais aussi au média qui nous a donné nos débuts à tous les deux », a-t-il expliqué.

La cérémonie va-t-elle se transformer en une fête de schmoozefest ? Le fils de Levy et Ruisseau de Schitt co-star Dan Dan partagera les tâches d’animateur, et il semble vouloir garder le côté sentimental de son père sous contrôle. Dan dit que célébrer les stars est une bonne chose, mais il veut s’assurer que l’émission ait toujours « un petit côté décalé ».

Je n’y crois pas. Alors que Dan promet un film audacieux, la cible comique des avant-premières des Emmy Awards était les sourcils prodigieux d’Eugène.

« Les gens, d’après ce qu’on m’a dit, sont plutôt excités par le fait que nous ne soyons pas des bandes dessinées hard-edge, qu’il y aura une sorte de chaleur dans la salle », a déclaré Dan au Los Angeles Times« Il s’agit d’essayer de marier toutes ces choses sans être ennuyeux, en fin de compte. »

L’approche plus douce et plus gentille de Levy ne semble pas créer de tendance. Les Golden Globes ont récemment fait appel à la reine du rôti Nikki Glaser En tant que prochaine animatrice, elle a déclaré qu’elle espérait suivre la tradition de Ricky Gervais avec des blagues qui délivrent « exactement ce que nous ne savions pas tous que nous avions désespérément besoin d’entendre ».

Glaser mérite des yeux levés au ciel pour ses déclarations avant le spectacle selon lesquelles ses blagues «pourrait me faire annuler » — tout le monde sait que ses brûlures lors de la cérémonie de Tom Brady sont la raison pour laquelle elle a obtenu le poste. Sans parler du fait que le style « Regardez-moi faire des bêtises ! » rendu célèbre par Gervais est tout aussi insupportable que la position de Levy « Ne faisons pas de blagues aux dépens de nos amis ».

Personnellement, j’adopterai l’approche d’Amy Poehler/Tina Fey : m’en tenir à la pompe des célébrités sans revendiquer le statut de non-conformiste pour cela.

Pour ce week-end, nous sommes coincés avec les Levy, qui promettent d’être affables au moins. « On nous a déjà demandé de le faire, et ça ne semblait pas être le bon moment pour une raison ou une autre », explique Dan. « Puis on nous a de nouveau demandé cette année, et je pense que nous n’avions plus aucune raison de ne pas le faire. Cela semblait être un petit défi amusant – pas petit, mais plutôt énorme en fait. »