Le présentateur de télévision Ruschell Boone, qui a mis en lumière les diverses communautés de New York, décède d’un cancer du pancréas à 48 ans

NEW YORK — Ruschell Boone, journaliste primé et présentateur de la chaîne de télévision new-yorkaise NY1, est décédé après avoir lutté contre un cancer du pancréas au cours de l’année écoulée, a annoncé mardi la chaîne.

Boone, 48 ans, est décédé dimanche, a indiqué NY1 dans un communiqué de presse.

Boone a rejoint la chaîne d’information en tant que journaliste couvrant l’arrondissement du Queens en 2002 et a rejoint le bureau d’ancrage avec un créneau de midi en 2021.

La station, qui appartient désormais à Charter Communications, a déclaré que Boone « avait une capacité unique à se connecter avec les New-Yorkais – à travers l’écran et en personne – d’une manière qui la faisait se sentir comme une amie de confiance ».

Originaire de la Jamaïque, Boone était connue pour sa couverture des diverses communautés d’immigrants de la ville.

Elle a rendu compte de grandes histoires comme l’ouragan Sandy et les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd dans le Minnesota, et elle a également participé à des célébrations telles que le défilé annuel de la Journée des Antilles américaines à Brooklyn et le bal du réveillon du Nouvel An à Times Square.

Boone était la seule journaliste de télévision du parti démocrate aux élections primaires d’Alexandria Ocasio-Cortez en juin 2018, lorsque la candidate outsider a appris, grâce à ses premiers retours, qu’elle était sur le point de contrarier le représentant américain sortant, Joe Crowley. « Je ne peux pas exprimer cela avec des mots », a déclaré à Boone le futur membre du Congrès à la télévision en direct.

Boone a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière, notamment un prix du New York Press Club pour le meilleur reportage et un New York Emmy Award pour sa série « New York : Unfiltered ».

Après son diagnostic de cancer, Boone a pris un congé de NY1 de juin 2022 à mars de cette année pour une série épuisante de traitements de chimiothérapie.

Mais elle a annoncé sur les réseaux sociaux le 27 juillet que son cancer s’était aggravé. « Malheureusement, mon cancer s’est métastasé dans mon foie et je suis de retour sous traitement » Boone a dit sur X, anciennement Twitter. « C’est dur, mais la chimio fonctionne. »

Elle a ajouté : « Les prières m’ont portée à travers les moments difficiles. Merci de m’avoir soutenu.

Sa première interview à son retour à NY1 en mars a eu lieu avec le maire de New York, Eric Adams, qui est apparu mardi à la station pour lui rendre hommage.

« Nous sommes tous de meilleures personnes parce que nous avons eu une personne merveilleuse, merveilleuse qui nous a rendu compte et nous a montré que peu importe la douleur que vous ressentez, vous pouvez la mettre à profit », a déclaré Adams. « Vous ne l’avez jamais vue froncer les sourcils. Elle n’a pas dit « Malheur à moi ». Elle a dit : « Pourquoi pas moi. Je veux inspirer les autres.

Les survivants de Boone comprennent son mari, Todd Boone, et ses deux fils.

Karen Matthews, Associated Press