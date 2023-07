Le présentateur de télévision le plus riche de Grande-Bretagne révélé avec une fortune de 18,6 millions de livres sterling – et ce n’est pas Ant ou Dec

BRADLEY Walsh a fait carrière en enrichissant les concurrents des jeux télévisés – et il n’est pas trop mal non plus.

Le présentateur de Chase a vu son solde bancaire augmenter à 18,6 millions de livres sterling, faisant du comédien et acteur l’animateur de télévision solo le plus riche du Royaume-Uni.

Le solde bancaire de Bradley Walsh a grimpé à 18,6 millions de livres sterling, ce qui en fait le présentateur de télévision le plus riche de Grande-Bretagne

Après avoir vu ses actifs augmenter de 3,5 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois, selon de nouveaux chiffres de sa société WingIt Productions, sa fortune n’est battue que par la richesse combinée d’Ant et Dec,

Un initié de la télévision a déclaré: «Bradley est vraiment au sommet de son art en ce moment et le ratisse. Il s’est fermement établi au sommet de sa profession et est l’homme de référence pour la BBC et ITV.

« Et cela ne montre aucun signe de ralentissement non plus, car les téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez de lui. »

Bradley, qui présentait également le jeu télévisé classique Wheel Of Fortune, est l’un des artistes les plus polyvalents de la télévision, aussi à l’aise d’agir que de présenter.

Au cours de la dernière année, il a continué à animer des jeux télévisés The Chase, des spin-off Beat The Chasers et Blankety Blank, ainsi que la vedette de l’adaptation de Darling Buds Of May d’ITV, The Larkins.

Il est également apparu dans Breaking Dad aux côtés de son fils Barney, qui a connu un tel succès que la BBC a tenté de l’arnaquer avec A Wright Family Holiday, avec Mark Wright, son frère Josh et leur père Mark Snr.

Et cette année, il présente une autre énorme série avec le redémarrage de Gladiators de BBC One, aux côtés de Barney.

Mais une émission sur laquelle les fans de Bradley – qui a également été dans Coronation Street et Doctor Who – ne le verra pas, est Strictly.

Les patrons ont fait plusieurs tentatives pour le signer mais il donne un non solide à chaque fois.

Il a expliqué: « Voici l’astuce pour faire des choses avec lesquelles vous pouvez vous en sortir – vous devez être brutalement honnête avec vous-même. Si vous ne l’obtenez pas, vous ne pouvez pas le vendre.

« Si vous ne savez pas danser, vous ne pouvez pas le vendre, peu importe à quel point vous êtes un showman. »

Il n’a certainement pas besoin de le faire pour l’argent.

LE NOUVEAU SOMMEIL NOUS DE STACEY STACEY Dooley repulpe ses oreillers en vue d’autres soirées pyjama aux États-Unis. La gagnante de Strictly 2018 a obtenu une nouvelle série de Stacey Dooley Sleeps Over USA, où elle passe la nuit avec des familles et découvre leurs modes de vie inhabituels. Une nouvelle série en trois parties a été commandée et sera diffusée sur W et UKTV Play l’année prochaine. Sa première série, en février, comprenait une visite à une famille de passionnés d’armes à feu dans l’Oklahoma qui avait un « GunTuber » de neuf ans et une maman et un papa transgenres en Virginie. Elle a réalisé une émission spéciale intitulée Stacey Dooley Sleeps Over: Family And Me, qui sera projetée cet été et mettra en vedette son partenaire, l’ex-Strictly pro Kevin Clifton et leur petite fille Minnie.

DENISE OUTEN LE RAZZ

Éclaboussure

Denise van Outen stupéfaite dans une robe verte lors de sa soirée Disco Liscious à East London

Louise Redknapp a rejoint sa copine Denise pour une fin de soirée en ville

C’EST aussi bien que Denise Van Outen n’héberge plus The Big Breakfast, car elle a une autre fin de soirée en ville.

L’ancien animateur de l’émission Channel 4 a été rejoint par l’actrice Laura Pradelska et la présentatrice de télé Zoe Hardman.

Le lancement de sa soirée Disco Liscious dans l’est de Londres a également attiré Kai Widdrington et Nadiya Bychkova de Strictly, Louise Redknapp et l’ex-star du rugby James Haskell.

Mais après que Denise ait arrangé les choses avec son co-animateur de Big Breakfast Johnny Vaughan, il aurait sûrement dû être là aussi ?

C4 DISNEY HITS GRATUITS Les séries CLASSIC, dont The X Files et The Americans, arrivent sur Channel 4 – après que le diffuseur a conclu un accord avec Disney pour diffuser dix émissions à succès sur sa plateforme de streaming. D’autres incluent Empire, Scandal, Bones, The Killing, Star et Abbott Elementary. Ils seront disponibles gratuitement à partir de ce mois-ci. Nick Lee, responsable des acquisitions chez Channel 4, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de contenu aussi complet avec Disney, allant de leurs séries les plus emblématiques comme The X Files à de nouveaux succès tels qu’Abbott Elementary et Star. »

CROUCHY SNUB PAR MADONNA

MEETING Madonna est un défi de taille, même pour l’ancien footballeur anglais Peter Crouch.

L’ancien attaquant devenu podcasteur a dîné dans le même restaurant de Miami que le chanteur, assis dos à dos pendant qu’ils savouraient leurs repas.

Et après avoir posé pour des selfies avec l’équipe de sécurité britannique de Madge, qui s’est dirigée vers Crouchy alors qu’il se dirigeait vers les hommes, il pensait qu’il avait au moins mérité un selfie avec la superstar.

Peter a expliqué : « J’ai passé beaucoup de temps avec eux, puis j’ai dit : ‘Puis-je avoir une photo avec Madonna ?’. Ils ont dit : « Non, elle n’aime pas être dérangée ».

Sur le podcast Life’s A Beach d’Alan Carr, a-t-il ajouté. « J’ai passé une putain d’une demi-heure avec eux et je n’aime pas non plus être dérangé !

« Alors je ne l’ai pas rencontrée, mais elle avait l’air gentille. »

Il s’est beaucoup rapproché de la plupart des autres.