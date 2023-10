Le présentateur de Springwatch révèle qu’il a eu une crise cardiaque secrète et qu’il a été contraint de se retirer de l’émission

Le présentateur de SPRINGWATCH, Iolo Williams, a révélé qu’il avait subi une crise cardiaque, ce qui l’avait contraint à abandonner le tournage.

Le présentateur nature de 61 ans a raconté comment il a subi des complications majeures après la pose d’un stent dans une artère.

SMB

Iolo Williams a révélé qu’il avait eu une crise cardiaque[/caption] SMB

Le présentateur est surtout connu pour son travail sur Springwatch[/caption]

Iolo a expliqué : « J’ai eu une crise cardiaque et c’était très inattendu.

« Je garde la forme, je joue au rugby depuis l’âge de 45 ans, je cours deux à trois fois par semaine. »

Iolo s’est fait poser un stent en avril, mais des complications liées à un caillot l’ont contraint à se retirer de l’émission préférée des amoureux de la nature.

À l’époque, il avait déclaré : « Ma disparition a été grandement exagérée ; grâce à des amis brillants, une famille merveilleuse et l’excellent NHS.»

Le présentateur a rejoint la Royal Society for the Protection of Des oiseaux (RSPB) en 1985, où il est resté 14 ans et a travaillé comme coordinateur régional.

Cela l’a amené à faire des apparitions dans les médias et il s’est fait un nom en tant qu’expert de premier plan sur la vie des oiseaux gallois.

Iolo est depuis devenu l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision après s’être imposé comme co-présentateur de nombreuses émissions sur la nature.

En 2019, il est devenu présentateur de l’émission de la BBC Springwatch aux côtés de sa collègue présentatrice Gillian Burke.

Iolo devrait revenir dans Winterwatch, qui devrait être diffusé en janvier.