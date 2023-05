Le présentateur de Spingwatch contraint d’abandonner l’émission après une crise sanitaire majeure quelques jours avant le lancement en direct

Un présentateur de Springwatch de la BBC s’est retiré de manière sensationnelle de l’émission, quelques jours seulement avant le lancement en direct.

Iolo Williams a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de co-présenter le programme phare de BBC Two sur la nature.

Iolo Williams a été contraint d'abandonner le programme annuel de nature vivante

La star s'est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle qu'il ne pourrait pas apparaître dans le programme en raison de complications médicales

L’homme de 60 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il souffrait de complications majeures après avoir installé un stent dans une artère.

En conséquence, il ne pourra pas apparaître sur Springwatch.

Écrivant sur Twitter, il a déclaré: « Malheureusement, je ne peux pas co-présenter @BBCSpringwatch cette année.

« J’ai fait poser un stent en avril, qui a libéré un caillot, qui, cette semaine, a provoqué une embolie !

« Ma disparition a été grandement exagérée ; grâce à des amis brillants, une famille merveilleuse et l’excellent @NHS. Allez Megan et l’équipe SW!”

Springwatch, Autumnwatch et Winterwatch sont collectivement appelés « les montres »

La série télévisée annuelle cherche à tracer la fortune de la faune britannique au cours des changements de saisons.

Ils sont diffusés en direct dans différents endroits du pays dans une tranche horaire de grande écoute sur BBC Two.

Le présentateur a rejoint la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB) en 1985, où il est resté pendant 14 ans et a travaillé comme coordinateur régional.

Cela l’a amené à faire des apparitions dans les médias et il s’est fait un nom en tant qu’expert de premier plan sur l’avifaune galloise.

En 1997, Iolo a réalisé sa première émission télévisée, Visions of Snowdonia avec BBC Wales, qui a suivi la vie de six personnes vivant et travaillant sur les pentes de la plus haute montagne du pays.

Il est apparu dans des émissions de télévision telles que Canals of Wales, Secret Life of Birds, Rugged Wales, Wild Wales, Iolo’s Special Reserves, Iolo’s Welsh Safari 2005 et Iolo’s Great Welsh Parks 2013.

En 2019, il est devenu présentateur de l’émission de la BBC, Springwatch aux côtés de sa collègue présentatrice Gillian Burke.

