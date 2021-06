Un présentateur de SKY News a fait rage aujourd’hui contre un député défendant Matt Hancock en lui disant « où descendre » après que des centaines de personnes ont été interdites d’assister aux funérailles de sa fille.

Trevor Phillips a expliqué au secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis comment il avait enterré Sushila Phillips, 36 ans, le 11 mai – cinq jours seulement après avoir trompé Hancock et embrassé son assistante Gina Coladangelo dans son bureau en violation des restrictions de Covid.

Le secrétaire à la Santé a quitté son poste ministériel et s’est excusé auprès de sa famille après la révélation du scandale par The Sun.

S’exprimant aujourd’hui, Phillips a déclaré que 300 proches avaient été contraints de regarder les funérailles de sa fille en ligne parce qu’ils avaient été interdits du service « même si c’était en plein air, en raison de la règle des 30, en raison des instructions de M. Hancock ».

Alors que Lewis écoutait, le diffuseur de Sky News fulminait : « Je veux vous poser une question privée – personnelle, je suppose, d’une certaine manière – pour vous.

« Au cours des deux derniers jours, chaque ministre du Cabinet, y compris vous, est venu essentiellement défendre le Premier ministre et Matt Hancock.

« Les photos que nous avons vues étaient d’une rencontre le 6 mai. Le 11 mai, ma famille a enterré ma fille qui n’était pas morte de Covid mais pendant le confinement.

« Trois cents de nos familles et amis se sont présentés en ligne, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas autorisés à se trouver sur la tombe même si c’était à l’air libre en raison de la règle des 30, en raison des instructions de M. Hancock.

« Maintenant, la prochaine fois que l’un de vous me dit quoi faire dans ma vie privée, explique-moi pourquoi je ne devrais pas simplement te dire où descendre ? »

La fille du militant antiraciste, Sushila, une journaliste indépendante, est décédée « paisiblement, dans son propre lit » en avril à la suite d’un combat de 22 ans contre l’anorexie.

Sa famille l’a décrite comme « l’une des personnes les plus sages, les plus gentilles, les plus fortes et les plus drôles » et « une force et la plus belle âme » après sa mort tragique.

Répondant à Phillips, Lewis a laissé échapper: « Écoutez, j’accepte et je comprends absolument la frustration, voire la colère, des gens, après avoir été difficiles dans les situations qu’ils ont traversées.

« Des gens à travers le pays, j’ai perdu des amis dont je n’ai pas pu assister aux funérailles au cours de la dernière période – c’est une situation tellement tragique pour chacun d’entre nous, et c’est – je dois dire – pourquoi il est si important que nous fassions tous ce que nous pouvons pour assurer notre sécurité, celle de nos familles, de nos amis et de notre communauté au sens large.

« C’est aussi pourquoi ce que Matt a fait était mal.

« Il a reconnu cela, pourquoi il s’est immédiatement excusé pour son comportement et a reconnu que ce qu’il avait fait était mal, et c’est aussi pourquoi il a pris la décision que sa position était intenable et distrait du travail plus large que nous devons tous faire pour aller de l’avant pendant la pandémie et hors de la pandémie. »

Cela survient après que Piers Morgan a fustigé Hancock pour avoir démissionné pour son affaire et non pour des échecs qui ont vu le bilan britannique de Covid augmenter.

S’adressant à Twitter, l’ancien animateur de Good Morning Britain, Piers, 56 ans, a réprimandé le ministre en écrivant: « N’a pas démissionné pour ses échecs abjects en matière d’EPI, de tests et de maisons de soins qui ont conduit la Grande-Bretagne à avoir le pire nombre de morts de covid en Europe.

« A-t-il démissionné pour avoir été surpris en train d’embrasser sa maîtresse. Cela résume à peu près Matt Hancock. Comme l’a dit le Premier ministre : ‘Totalement désespéré.' »

Hancock est finalement tombé sur son épée en admettant qu’il avait « laissé tomber » les millions de personnes qui avaient fait des sacrifices personnels douloureux pendant la pandémie.

Le soutien au ministre avait diminué après qu’il soit apparu qu’il avait dit à sa femme qu’il la quittait jeudi peu de temps après avoir appris que sa liaison avec le marié Coladangelo était sur le point d’être révélée.

Martha Hancock n’avait aucune idée que son mari avait une liaison jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce que leur mariage était terminé, rapporte le Times.

Des images de vidéosurveillance le montraient embrassant passionnément son assistant – le père de trois enfants demandant sans vergogne « la confidentialité sur cette affaire personnelle » quelques heures plus tard.

Il a admis qu’il avait « enfreint les règles de distanciation sociale » après avoir sermonné le pays sur la réglementation des coronavirus tout au long de la pandémie.

Il a été enregistré en train de l’embrasser le 6 mai – alors que les câlins étaient toujours interdits.

Dans sa lettre de démission au Premier ministre, Hancock a écrit : « Je vous écris pour démissionner de mon poste de secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Nous avons travaillé si dur en tant que pays pour lutter contre la pandémie.

« La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise.

« Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et à m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir soumis à cela. Je dois également être avec mes enfants en ce moment.

« Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives.

« Le NHS est le meilleur cadeau qu’une nation se soit jamais offert, et le dévouement et le courage du personnel du NHS et le travail incessant des fonctionnaires du département sont quelque chose dont nous devrions tous être fiers. »