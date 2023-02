Le présentateur de nouvelles tamouls Kanmani Sekar suscite des rumeurs de grossesse avec la dernière vidéo, les fans disent “heureux pour vous”

La présentatrice de nouvelles tamoule populaire Kanmani Sekar a déclenché des rumeurs de grossesse avec sa récente vidéo. Il y a quelques jours, Kanmani Sekar a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait la voir jouer avec les cheveux de son mari Navin Kumar. L’acteur a légendé la vidéo en disant : “Chanson préférée + personne préférée + son attitude @navinactor_official.”

Dans la vidéo, Kanmani Sekar et Navin Kumar se sont jumelés dans des tenues noires. Sekar portait une robe noire ample et Navin a choisi de porter un t-shirt noir avec un pantalon. Bien que Kanmani Sekar n’ait rien dit d’être enceinte dans la vidéo ou la légende, de nombreux fans ont repéré une bosse de bébé et ont inondé la section des commentaires de messages de félicitations.

Un utilisateur a écrit : “Félicitations les gars, et félicitations particulières à Navin pour son nouveau projet, heureux pour vous”, tandis qu’un autre a commenté : “Kanmani est enceinte ?”





Les fans attendent maintenant avec impatience que Kanmani Sekar annonce officiellement sa grossesse au monde.

Kanmani Sekar et Navin Kumar se sont mariés le 12 juin dernier à Chennai. Le couple a ensuite partagé une série de photos sur les réseaux sociaux de leur cérémonie de mariage. Pour leur journée spéciale, Sekar portait un sari traditionnel et Navin Kumar portait un dhoti.

Pour les non-initiés, Kanmani Sekar est un présentateur et lecteur de nouvelles populaire, et Navin Kumar a fait ses débuts d’acteur avec le film malayalam Money Ratnam (2014), réalisé par Santhosh Nair. Il a joué dans plusieurs autres films tels que Boologam (2015), Masala Mayavan (2017) et Mr. Local (2019). Navin Kumar a également fait ses débuts à la télévision avec la série tamoule Idhayathai Thirudathey, avec Hima Bindu.