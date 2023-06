Le présentateur de l’Iowa TV est toujours porté disparu 28 ans plus tard

Le 27 juin 1995, les autorités pensent que la présentatrice de nouvelles télévisées Jodi Huisentruit a été enlevée alors qu’elle se rendait au travail à Mason City, dans l’Iowa, et n’a plus donné de nouvelles depuis.

Huisentruit a été déclarée morte en 2001. Ce qui lui est arrivé reste non résolu – aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec sa mort ou sa disparition. En 2004, après des années sans développement, un groupe de bénévoles a créé le site Web FindJodi.com dans l’espoir de découvrir ce qui est arrivé à Huisentruit.

Scott Fuller, membre de l’équipe de FindJodi.com, déclare que le mois de juin « est difficile pour les personnes qui la connaissaient, elle et sa famille », car c’est le mois où Huisentruit a disparu, ainsi que le mois de son anniversaire.

L’ancre et journaliste de Fox 5, Joe Vigil, qui a travaillé et est allé à l’école avec elle, a déclaré: «Jodi était amusante et heureuse et avait toujours un grand sourire sur son visage. Elle était une personne attentionnée envers tous et était une journaliste dévouée.

Vous pouvez trouver des informations de contact et en savoir plus sur la vie de Jodi sur FindJodi.com.