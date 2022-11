Le présentateur de l’émission “Aujourd’hui”, Al Roker, hospitalisé pour des caillots sanguins

NEW YORK –

Al Roker se remet après avoir été hospitalisé la semaine dernière pour des caillots sanguins, a déclaré vendredi le présentateur météo de l’émission “Today” de NBC.

“Beaucoup d’entre vous ont demandé pensivement où j’étais. La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans la jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons”, a annoncé Roker, 68 ans, sur Instagram.

“Après quelques coups de fouet médicaux, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison”, a-t-il écrit. “Merci pour tous vos vœux et vos prières et j’espère vous voir bientôt. Passez un bon week-end à tous.”

Ses co-présentateurs lui ont souhaité bonne chance en ligne et dans l’émission.

“Al Roker – dépêchez-vous de revenir vers nous … en comptant les jours xoxoxo”, a déclaré Hoda Kotb dans un commentaire sur le post de Roker.

“Il est de bonne humeur, nous lui avons tous parlé”, a déclaré Savannah Guthrie lors de l’émission de vendredi.

L’épouse de Roker, la correspondante d’ABC News, Deborah Roberts, a déclaré qu’elle était reconnaissante pour “les soins médicaux de premier ordre et les guerriers de la prière de tous les coins”.

“Nous t’aimons très cher Al et nous avons hâte de te ramener à la maison”, a écrit Roberts, ajoutant des émojis de cœur.

Il n’a pas été immédiatement annoncé si Roker serait en mesure de co-animer la couverture par NBC du défilé de Thanksgiving de Macy, ce qu’il fait depuis 1995.

Roker a également été absent des ondes en 2020 pendant deux semaines après avoir subi une intervention chirurgicale réussie pour un cancer de la prostate.

Roker a déclaré qu’il avait rendu public son diagnostic pour souligner le risque de cancer de la prostate, en particulier chez les hommes noirs.