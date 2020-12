Un présentateur de la BBC qui a déclaré que le jardinage britannique avait « le racisme ancré dans son ADN » a reçu un torrent d’abus, y compris des menaces de mort.

James Wong, 39 ans, est botaniste, concepteur de jardins et a présenté Countryfile sur BBC One.

Il a fait sensation la semaine dernière lorsqu’il a répondu à quelqu’un sur Twitter qui partageait un article que le présentateur a écrit pour The Guardian qui demandait pourquoi l’horticulture n’était pas plus politique.

M. Wong a répondu: « La culture du jardinage au Royaume-Uni est absolument ancrée dans son ADN.

« C’est tellement important que lorsque vous en indiquez l’existence, les gens supposent que vous êtes contre le jardinage, pas contre le racisme.

«Illustré, par exemple, par la fétichisation (et l’abus sauvage) de mots comme« héritage »et« natif ».»

James Wong (photo) affirme avoir signalé à la police des centaines de messages « ouvertement racistes et homophobes », y compris des menaces de mort

Le présentateur a immédiatement fait face à une réaction en ligne pour son tweet (photo) avec de nombreux moqueurs de ses idées

Il a également affirmé que les fleurs sauvages «plus en harmonie avec la région» étaient historiquement «f *****» parce qu’elles «reposaient sur des idées souvent inconscientes de ce qui et de qui« appartenait »au Royaume-Uni et qui ne le faisait pas».

Le présentateur a immédiatement fait face à une réaction violente en ligne et a signalé des centaines de messages «ouvertement racistes et homophobes» à la police, y compris des menaces de mort.

Mais le présentateur a doublé son point de vue et prétend avoir reçu un « beaucoup plus grand nombre de messages de soutien ».

S’adressant au Times, il a déclaré qu’il maintenait « 100% » ses commentaires.

Il a ajouté: « Il y a eu une quantité surprenante de fausses déclarations sur ce que j’ai réellement écrit, comme des titres sur Twitter affirmant que je crois que « les bégonias sont racistes », ce qui est bien sûr une suggestion ridicule. «La première chose à préciser est que ni les jardins ni le jardinage ne sont intrinsèquement racistes. Ce n’est pas quelque chose que j’ai dit. Pas même à distance.

« Mes commentaires étaient que la culture du jardinage au Royaume-Uni a un problème endémique de racisme. »

Le présentateur a ajouté qu’en 15 ans de travail dans l’industrie horticole, il avait «connu à la fois un racisme tacite, peut-être inconscient, mais aussi un racisme extrêmement flagrant, que j’en suis venu à accepter comme faisant partie de la réalité quotidienne».

M. Wong a été formé à Kew Gardens et travaille à l’heure des questions des jardiniers sur Radio 4.

Il a été soutenu à la fois par Kew Gardens et la Royal Horticultural Society (RHS).

Le RHS a déclaré: «Nous sommes encouragés par le fait que James Wong a contribué à susciter la conversation autour d’un problème qui fait partie d’un élément plus important lié à un manque distinct de diversité ethnique dans l’horticulture. Nous sommes fiers d’appeler James un ambassadeur de la RHS … nous le félicitons de s’exprimer sur des questions fondées sur ses propres expériences personnelles; cependant, nous sommes consternés par la nature de certains des abus que James a subis.

Kew Gardens a déclaré: «Nous sommes fiers de notre ambassadeur pour avoir ouvert des conversations sur l’horticulture et la race. Nous savons que nous avons également beaucoup de travail à faire dans ce domaine et nous nous engageons à examiner notre histoire et nos pratiques actuelles.