Un présentateur de la BBC a été critiqué samedi pour avoir affirmé que le jardinage britannique était «raciste» en raison de sa «fétichisation» de termes tels que «héritage» et «indigène».

Le botaniste James Wong, 39 ans, qui a présenté Countryfile et est apparu à l’heure des questions des jardiniers de BBC Radio 4 en tant que panéliste a fait ces remarques controversées sur Twitter.

Il répondait à un autre utilisateur qui avait partagé un article qu’il avait écrit le mois dernier pour le journal de gauche Guardian qui se demandait pourquoi l’horticulture n’était pas perçue comme plus politique.

M. Wong a écrit en réponse: « La culture du jardinage au Royaume-Uni est absolument ancrée dans son ADN.

« C’est tellement important que lorsque vous indiquez son existence, les gens supposent que vous êtes contre le jardinage, pas contre le racisme.

«Illustré, par exemple, par la fétichisation (et l’abus sauvage) de mots comme« héritage »et« indigène ».»

Le présentateur a également affirmé que l’idée de « fleurs sauvages » était « plus en accord avec la région » était « historiquement f ***** » et « reposait sur des idées souvent inconscientes de ce qui et de qui « appartenait » ou non au Royaume-Uni. .

Il a ajouté: « C’est le genre de merde épuisant que vous devez subir tous les jours si vous travaillez dans l’horticulture au Royaume-Uni.

«À moins bien sûr que vous n’intériorisiez ces idées incontestées (souvent inconscientes) qui reposent en grande partie sur une xénophobie et un racisme à la base.

Le présentateur a été immédiatement critiqué par d’autres utilisateurs de Twitter, avec un écrit en réponse: « Il ne semble y avoir aucune limite à l’idiotie de certains.

«Je n’ai jamais su que le jardinage était raciste. Je peux imaginer que les prochains chats seront racistes.

Un autre a écrit: « Je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont vraiment victimes de racisme quand je vois des tweets comme celui-ci.

«La façon dont le mot est maintenant utilisé pour décrire toute vue ou opinion avec laquelle les gens ne sont pas d’accord est ridicule.

«Le concept de racisme est en train de se dégrader par une surutilisation insignifiante.

Un troisième utilisateur l’a qualifié de « cinglé » tandis qu’une quatrième personne déconcertée a déclaré avoir lu ses tweets à plusieurs reprises et ajouté: « Sommes-nous en train de dire que les jardiniers britanniques sont racistes contre les plantes ou les personnes qui les plantent? »

En plus de ses rôles de présentation, M. Wong est ambassadeur de Kew Gardens et de la Royal Horticultural Society.

M. Wong a été contacté pour commenter par MailOnline.