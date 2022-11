Le présentateur de Grand Designs Kevin McCloud, 63 ans, épouse secrètement sa petite amie Jenny Jones

La star de GRAND Designs, Kevin McCloud, a secrètement épousé sa petite amie Jenny Jones, selon des informations.

Le présentateur de télévision, 63 ans, a trouvé l’amour avec la femme d’affaires Jenny en 2021 – quatre ans après avoir quitté sa femme de 23 ans.

Canal 4 / Malgosia Czarniecka Lonsdale

Kevin McCloud a épousé sa petite amie Jenny Jones, selon des informations[/caption] Paula Beetlestone

L’expert immobilier serait de retour de sa lune de miel[/caption]

La star de Channel 4 se serait mariée, selon le Daily Mail.

L’un des copains de Kevin a confirmé le mariage secret et a déclaré: “Ils viennent de rentrer de lune de miel.”

Le représentant de Kevin a été contacté pour un commentaire.

En 2021, Kevin et Jenny ont rendu public leur relation après qu’une porte-parole de Kevin a confirmé qu’il était maintenant divorcé.

EN SAVOIR PLUS SUR KEVIN MCCLOUD superbe La maison « en zig-zag » de 6 millions de livres sterling de Grand Designs surnommée « à couper le souffle » par l’hôte Kevin McCloud FAILLITE Kevin McCloud taquine l’épisode “le plus triste de tous les temps” de Grand Designs dans une nouvelle série

Il semble vivre heureux avec Jenny dans une élégante propriété mitoyenne victorienne dans le West Country.

Lorsque Kevin s’est séparé de sa femme Suzanna, connue sous le nom de Zani, il l’a laissée bouleversée par sa sortie soudaine.

Lui et Suzanna, une designer, ont ensemble deux enfants adultes – Milo et Elsie. Il a également deux autres enfants, Hugo et Grace, issus de relations antérieures.

En 2021, la présentatrice et partenaire populaire Jenny a été vue en train de se promener ensemble.





À l’époque, une source a déclaré: «Kevin a l’un des visages les plus connus à la télévision après près de deux décennies sur Grand Designs – mais il est constamment derrière un masque Covid ces jours-ci.

“Sa partenaire semblait plus détendue et a enlevé la sienne alors qu’ils chargeaient des courses dans son Alfa Romeo.

Il reste seul mais ils avaient l’air à l’aise ensemble et semblaient proches.

L’émission Kevin’s Grand Designs, formée à Cambridge, a répertorié les hauts et les bas de la construction de maisons ambitieuses depuis 1999.

Le partisan du Parti vert semble être un fan des maisons écologiques à la mode et minimalistes à l’écran – mais semble lui-même favoriser les propriétés plus traditionnelles.

En savoir plus sur le soleil 30 qui ? Les gens ne croient jamais que j’ai 30 ans à cause de ma peau et de mes cheveux – c’est épouvantable BATAILLE DANS LA JUNGLE Le gagnant de I’m A Celeb “révélé” aux côtés du finaliste surprise selon un sondage

Sa maison actuelle est une maison de ville de trois étages dans un décor de carte postale.

Et il a partagé une ferme vieille de 500 ans avec Suzanna dans le Somerset.

Le couple a vendu sa précédente maison classée Grade II en 2010 au réalisateur de Fifty Shades Of Grey, Sam Taylor-Johnson, pour 1,85 million de livres sterling.