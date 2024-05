Le présentateur de Boston TV News semble avaler une mouche en direct sur les ondes

Une présentatrice de journal télévisé de Boston a semblé avaler une mouche en direct à l’antenne – mais plutôt que de cracher une tempête ou de faire toute une histoire… elle l’a simplement abattue et a continué son chemin.

Regardez ce clip sauvage qui montre le journaliste de Boston 25 News Vanessa Welch à la tête d’un journal télévisé à la fin de la semaine dernière, lorsque quelque chose a semblé tomber directement dans sa bouche et dans sa gorge en un éclair… ce qui, bien sûr, a été filmé.

Sur Boston25, la présentatrice du journal télévisé a fait preuve d’un véritable professionnalisme journalistique : elle a avalé une mouche et a continué à diffuser comme si de rien n’était. pic.twitter.com/v9Chc1R8QI

Si vous regardez attentivement… vous verrez que quel que soit l’objet, il se trouve juste sous son orbite — et pendant qu’elle continue de parler… il descend rapidement… pour finalement atterrir dans sa bouche et disparaître. . Vanessa s’arrête un instant… et semble l’avaler.