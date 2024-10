Le prequel de « The Princess Diaries 3 » arrive, selon Anne Hathaway

Anne Hathaway fait un retour royal à Genovia en tant que princesse Mia Thermopolis dans « The Princess Diaries 3 ».

L’actrice oscarisée a confirmé qu’elle reprendrait son célèbre rôle dans la préquelle de la franchise cinématographique bien-aimée dans une publication Instagram vendredi.

« Les miracles se produisent », a-t-elle posté une vidéo présentant une capture d’écran d’un article de presse annonçant que le film était en développement continu, qui a été rapporté pour la première fois par Variety. Hathaway compte à rebours dans la vidéo, qui comprend des extraits du premier « Journaux de princesse » et a dit sa célèbre réplique du film : « Tais-toi ! »

Variety, qui a indiqué que le film était en développement depuis 2022, a annoncé qu’Adele Lim, qui a écrit « Crazy Rich Asians », devait réaliser le film avec Hathaway en vedette. Le prochain prequel est le troisième volet de la série bien-aimée, après « The Princess Diaries » de 2001 et la suite de 2004 « The Princess Diaries 2: Royal Engagement ».

« En tant que fan inconditionnel du ‘Princess Diaries’ original, je suis plus que ravi de contribuer à donner vie à la troisième itération de cette franchise bien-aimée », a déclaré Lim à Variety dans un communiqué. « Nous sommes impatients de célébrer ses principaux piliers du pouvoir, de la joie et du mentorat féminins auprès du public du monde entier. »

« Princess Diaries » était l’un des premiers rôles de Hathaway

Hathaway, qui a maintenant 41 ans, a décroché le rôle de la princesse Mia alors qu’elle n’avait que 17 ans.

En avril, elle a déclaré à V Magazine que le développement de « Princess Diaries 3 » était « dans une bonne position », ajoutant à l’époque que « c’est tout ce que je peux dire. Il n’y a rien à annoncer pour l’instant. Mais nous sommes dans une bonne position ».

Elle a également déclaré à V que son « premier rôle important au cinéma, le deuxième film que j’ai jamais fait, était « The Princess Diaries ». J’ai été si généreusement invité à participer à ce processus par Garry Marshall ; il a apprécié mon point de vue sur le fait d’être une adolescente et m’a élevé à un statut si valorisé sur le plateau que je n’ai jamais pensé sur d’autres plateaux que je n’avais pas la même autonomie. «

On ne sait pas si Julie Andrews, qui incarnait la grand-mère de la princesse Mia, la reine Clarisse Renaldi, reviendra dans la franchise. En décembre 2022, elle a raconté à Kit Hoover : Accéder à Hollywood elle n’était pas sûre que ce soit possible.

« Je pense que nous savons que cela ne sera probablement pas possible », avait déclaré Andrews à l’époque. « On en a parlé très peu de temps après la sortie de deux, mais cela fait maintenant combien d’années ? Et je suis d’autant plus âgée et Annie la princesse, ou la reine, est bien plus âgée. Et je ne sais pas où il flotterait ou courrait. »Andrews a ajouté.

Elle a poursuivi : « En ce qui concerne notre action, j’en doute vraiment maintenant. »