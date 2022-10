Le préparateur physique de Tottenham, Gian Piero Ventrone, décède à l’âge de 61 ans | Nouvelles du football

Le préparateur physique de Tottenham, Gian Piero Ventrone, est décédé à l’âge de 61 ans.

Ventrone, surnommé “The Marine” en Italie en raison de ses régimes d’entraînement rigoureux, est arrivé aux Spurs avec Antonio Conte en novembre 2021.

Les Spurs ont confirmé son décès jeudi et ont déclaré “qu’il manquera beaucoup à tout le monde”.

Ventrone, indique le communiqué du club, était “aussi adorable en dehors du terrain qu’il en était exigeant” et “est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du personnel”.

Les Spurs ont annulé la conférence de presse de jeudi avant le match de samedi contre Brighton.

L’Italien était à la Juventus de 1994 à 2004 – période pendant laquelle Conte a joué pour La Bianconeri – travaillant sous Marcelo Lippi et Carlo Ancelotti.

Il a également travaillé pour le club français de l’AC Ajaccio, le club italien de Catane et en Chine pour la JS Suning et Guangzhou.

L’Italien a supervisé une refonte complète de la condition physique de Tottenham, l’équipe de Conte ayant couru plus que toute autre équipe de la Premier League cette saison.

Heung-Min Son a également parlé de l’impact que Ventrone a eu sur lui en dehors du terrain le mois dernier après avoir mis fin à sa sécheresse de buts avec un triplé contre Leicester en dehors du banc.

Image:

Heung-Min Son avait une relation étroite avec Ventrone





“J’ai une très, très bonne relation avec Gian Piero”, a déclaré l’attaquant des Spurs, qui est allé embrasser Ventrone après cette victoire contre les Foxes.

“Il a été si utile, me donnant toujours un gros câlin dans les moments difficiles et même dans les bons moments, il a toujours été à côté de moi et de chaque membre du personnel.

“Cela signifie beaucoup. Pas aussi footballistiquement parlant, je pense que dans la vie, il me donne tellement de conseils, ce dont je suis vraiment reconnaissant.”

Son faisait partie des joueurs des Spurs qui ont eu du mal après l’un des entraînements de pré-saison intenses de deux heures de Ventrone en Corée du Sud au cours de l’été, ce qui a fait vomir Harry Kane.

Même s’il a travaillé les joueurs des Spurs à la limite, il était toujours adoré par l’équipe.

“C’est tout l’amour pour Gian Piero, en fait”, a déclaré l’arrière latéral des Spurs Matt Doherty cet été. “Normalement, quand vous avez un préparateur physique comme celui-là qui vous court en lambeaux, vous commencez à ne pas l’aimer, mais ce n’est pas le cas.

“Nous l’aimons tous absolument. Nous avons tellement de respect pour lui que nous faisons tout ce qu’il nous dit.”

Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain des Spurs, a ajouté : “Nous l’aimons. C’est un gars formidable avec une grande expérience. Ils nous ont fait faire un excellent travail et nous savons que nous allons nous améliorer et c’est fantastique. C’est agréable de travailler dur.”