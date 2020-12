Liverpool sera prêt à accueillir de nouveau Alisson Becker à ses côtés à Fulham dimanche après le retour du Brésilien à l’entraînement.

S’exprimant tôt vendredi après-midi, Jurgen Klopp avait indiqué qu’il devrait attendre de voir son gardien en action au nouveau centre d’entraînement AXA du club avant de décider s’il reviendrait ou non le week-end, ayant raté les trois derniers matchs avec un blessure à la cuisse.

« Ali va s’entraîner aujourd’hui, c’est ce que j’ai entendu », a déclaré Klopp.

« Je suis entré et suis venu directement à la presse [conference] donc toutes les réunions sont après ça et oui, Ali s’entraînera et s’il s’entraîne et que tout va bien, alors il peut jouer, »

Alisson a raté les affrontements de la Ligue des champions avec l’Ajax et le FC Midtjylland qui ont pris en sandwich la victoire 4-0 d’Anfield sur les Wolves en Premier League, pour laquelle il était également absent, mais il est sorti indemne de la séance avant le voyage à Craven Cottage.

Le jeune gardien Caoimhin Kelleher a disputé les trois matchs manqués à Alisson, faisant ses débuts dans les deux compétitions et gardant deux feuilles blanches lors des matchs d’Anfield.

Liverpool pourrait se passer du défenseur Kostas Tsimikas et de l’attaquant Diogo Jota pour le déplacement à Craven Cottage, Klopp confirmant que les deux ont encaissé des coups au Danemark.

Cependant Alex Oxlade-Chamberlain pourrait revenir d’une blessure au genou.