Le premier vol spatial avec équipage de Boeing à décoller malgré un défaut — RT World News

Une « petite fuite d’hélium » n’empêchera pas l’entreprise aérospatiale américaine de transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale, a déclaré la NASA

Boeing a annoncé vendredi qu’il effectuerait son premier lancement d’astronaute en juin. Le vol d’essai, qui verra sa capsule Starliner transporter pour la première fois deux personnes dans l’espace, a été annulé plus tôt ce mois-ci en raison d’un défaut de fusée et d’une fuite d’hélium.

La capsule décollera de Cap Canaveral en Floride à bord d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA) le 1er juin, ont annoncé des responsables de la NASA et de Boeing lors d’une conférence de presse. Si cette date de lancement n’est pas respectée, ont-ils ajouté, les 2, 5 et 6 juin ont été sélectionnés comme dates alternatives.

Le Starliner transportera les astronautes de la NASA Suni Williams et Butch Wilmore vers la Station spatiale internationale. En cas de succès, la capsule réutilisable entrera en service régulier et transportera le personnel de la NASA vers et depuis l’ISS.

Développé spécifiquement à cet effet, le projet Starliner de Boeing a subi des années de retard et dépasse le budget d’environ 1,5 milliard de dollars. Son premier vol en équipage était initialement prévu pour 2017, mais des problèmes techniques répétés et des problèmes de certification ont repoussé cette date au 7 mai de cette année.















Cependant, la mission a été annulée deux heures avant le décollage lorsqu’un problème de valve à oxygène a été découvert sur la fusée Atlas V. Les techniciens ont ensuite découvert une fuite d’hélium dans le système de propulsion embarqué du Starliner, et deux autres dates de lancement en mai ont été annulées.

La fuite n’a pas été réparée, mais la NASA et Boeing ont conclu qu’elle pouvait être gérée en vol et ne constituerait pas une menace pour les astronautes. « Nous savons que nous pouvons gérer cela, donc ce n’est vraiment pas un problème de sécurité des vols », Mark Nappi, vice-président du programme d’équipage commercial de Boeing, l’a déclaré vendredi aux journalistes.

La NASA a « Véhicules volés avec de petites fuites d’hélium » auparavant, a ajouté le directeur de la NASA, Steve Stich.

Au fil des années où le premier vol habité de Boeing a été retardé, le principal concurrent de l’entreprise – SpaceX d’Elon Musk – a pris de l’avance. SpaceX envoie des astronautes vers l’ISS depuis 2020, et la capsule Crew Dragon de la société a également été utilisée par la société privée de vols spatiaux Axiom Space pour trois missions avec équipage vers la station.

Les projets Crew Dragon et Starliner ont tous deux reçu un financement de la NASA, Boeing ayant reçu 4,2 milliards de dollars et SpaceX 2,6 milliards de dollars.

EN SAVOIR PLUS:

Space Cowboys : comment l’Inde envisage de conquérir la dernière frontière

En 2022, le chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, a déclaré que les cosmonautes russes ne voleraient pas à bord du Starliner.

« Il a volé pour la première fois avec difficulté. La deuxième fois, il ne pouvait plus voler du tout. Le retard du lancement dure maintenant depuis plus de deux ans. Maintenant, ils vont essayer de le lancer. Mais nous ne mettrons certainement aucun de nos cosmonautes [on board]nous ne pouvons pas risquer leur vie », » avait-il déclaré à l’époque à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Quelques mois plus tard, Roscosmos et la NASA ont signé un accord selon lequel les astronautes américains voleraient à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS et les cosmonautes russes participeraient aux vols Crew Dragon une fois par an.