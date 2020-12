Le premier vol Alitalia sans quarantaine entre le JFK de New York et le Fiumicino italien a atterri dans la capitale Rome.

Les passagers doivent souvent s’auto-isoler jusqu’à deux semaines après leur retour de l’étranger pour endiguer la propagation du COVID-19.

Mais maintenant, un « couloir sans quarantaine » a été mis en place entre JFK et Fiumicino, éliminant la nécessité de s’isoler à l’arrivée.

Les passagers devaient prouver qu’ils avaient été testés négatifs pour le COVID-19 avant de partir – et ils ont été testés à nouveau à l’atterrissage.

Si les deux tests sont négatifs, les voyageurs n’ont pas à se mettre en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée en Italie.

Euronews a parlé aux passagers après leur atterrissage.

« Le fait de savoir que toutes les personnes à bord de l’avion étaient testées négatives pour le COVID-19 avant de partir m’a fait me sentir très en sécurité; beaucoup plus sûr que les autres vols que j’ai pris plus tôt cette année où j’étais préoccupé simplement en voyant d’autres passagers retirer leur masque pour manger » dit un voyageur.