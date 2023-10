Le premier vol d’évacuation canadien quitte Israël, selon Blair

Le premier vol militaire canadien évacuant d’Israël des citoyens, des résidents permanents et leurs familles a quitté Tel Aviv, a annoncé jeudi le ministre de la Défense, Bill Blair.

Le gouvernement canadien a décidé de mettre en œuvre un plan d’évacuation pour récupérer les Canadiens bloqués en Israël à la suite des attaques dévastatrices contre Israël par le Hamas au cours du week-end et dans un contexte d’escalade de la violence dans la région, alors qu’Israël frappe la bande de Gaza.

Des avions transporteront des passagers à Athènes, ont déclaré les ministres plus tôt cette semaine, et de là, des vols commerciaux pourront ramener les Canadiens dans ce pays. Un avion militaire canadien s’approchait d’Athènes jeudi vers 11 h HE, selon le service de suivi des vols Flightradar.

Blair a déclaré que le deuxième vol militaire allait bientôt embarquer.

Nous travaillons sans relâche pour aider les Canadiens en Israël, en Cisjordanie et à Gaza. Je peux confirmer que le premier vol d’évacuation des @CanadianForces a décollé de Tel Aviv avec environ 130 personnes. passagers à bord. Nous continuerons d’être là pour les Canadiens qui ont besoin d’aide. —@BillBlair

L’ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer, s’est entretenue avec CBC News à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, affirmant qu’elle prévoyait que le deuxième vol décollerait vers 21 heures, heure locale.

Elle a déclaré qu’environ 116 Canadiens étaient à bord du premier vol et s’attend à ce qu’il y en ait autant à bord du deuxième.

« Nous poursuivrons les vols au cours des prochains jours, en fonction de la demande. Actuellement, nous avons environ un millier de personnes sur notre liste qui recherchent de l’aide », a déclaré Stadelbauer.

« Ce qui est le plus stressant, c’est l’incertitude. Mon plus grand espoir est que dans une semaine, les gens penseront que c’était totalement inutile et qu’ils n’auraient pas dû partir », a-t-elle déclaré.

Les compagnies aériennes basées dans le monde entier ont réduit leurs vols à destination et en provenance d’Israël en raison de la violence dans la région.

« Le risque est toujours présent », a déclaré Stadelbauer.

Trois Canadiens ont été tués la semaine dernière, ont confirmé leurs familles, et Affaires mondiales Canada dit être au courant d’informations selon lesquelles trois sont toujours portés disparus.