Le premier vice-président noir de Colombie met en lumière la mode afro-caribéenne

Dans un pays où la race et la classe définissent souvent le statut d’une personne, Mme Márquez, 40 ans, a fait un bond remarquable de la pauvreté profonde au palais présidentiel, devenant la voix de millions de Colombiens pauvres, noirs et indigènes.

En quelques mois, elle a non seulement poussé le racisme et le classisme au centre de la conversation nationale, mais elle a également révolutionné l’esthétique politique du pays, rejetant les chemises et les costumes amidonnés au profit d’un look nettement afro-colombien qu’elle appelle une forme. de rébellion.

Cheveux naturels. Impressions audacieuses. Des robes qui mettent en valeur ses courbes.

Mais Mme Márquez et M. Sinisterra ne sont que les ambassadeurs les plus visibles d’un boom esthétique afro-colombien qui, selon ses partisans, fait partie d’un mouvement plus large exigeant un plus grand respect pour des millions de Noirs colombiens.