Le premier vaccin australien contre le coronavirus est administré à un résident d’une maison de soins infirmiers survivant de la Seconde Guerre mondiale

L’histoire médicale australienne a été faite lorsque le premier vaccin Covid du pays a été administré à Scott Morrison et à un résident polonais âgé qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale.

Il y a eu une salve d’applaudissements lorsque la première injection australienne du vaccin Pfizer a été administrée à Jane Malysiak, 84 ans, qui a émigré en Australie depuis la Pologne déchirée par la guerre à l’âge de 13 ans.

Le Premier ministre, portant un masque facial au drapeau australien, a également reçu sa vaccination dimanche matin.

M. Morrison s’est assis à côté d’une joyeuse Mme Malysiak alors qu’elle recevait son jab, qu’elle a décrit comme « charmant ».

Tout en posant pour des photos, M. Morrison a encouragé Mme Malysiak à donner un signe de paix aux caméras, lui disant que cela signifie « V pour vaccin ».

Mais Mme Malysiak a bâclé de manière hilarante le signe de la paix et a par inadvertance lancé le signe universel pour « à toi » en tournant la main dans l’autre sens.

«C’est une journée passionnante pour l’Australie. Nous planifions et nous préparons depuis de très nombreux mois et nous sommes maintenant arrivés au point où nous pouvons tout lancer aujourd’hui », a déclaré M. Morrison aux journalistes du Castle Hill Medical Center.

«C’est sûr et important et vous pouvez compter sur les merveilleux experts médicaux qui ont supervisé le processus de développement et qui se déploient dans tout le pays.

«Nous devons commencer par ceux qui sont les plus vulnérables et qui sont en première ligne et c’est pourquoi ils prendront les premiers vaccins aujourd’hui.

Le couple avait déjà été vu en train de discuter de son amour du jardinage.

M. Morrison s’est joint au médecin-chef Paul Kelly et à l’infirmière en chef Alison McMillan pour recevoir le jab Pfizer dimanche, avec un petit groupe de personnes âgées.

Un autre résident âgé, John Healy, 86 ans, a également reçu le vaccin dimanche, disant aux journalistes: « Tout va bien, vous savez à peine que vous l’obtenez. »

À partir de lundi, le déploiement principal commencera et verra 678 000 Australiens en première ligne de la pandémie recevoir leur première série de vaccinations.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le fait que les plus hauts dirigeants d’Australie soient parmi les premiers à se faire vacciner inculquerait la confiance du public dans le vaccin.

« L’accent était très fortement mis sur la nécessité pour les principaux dirigeants, pas le parlement, ni le cabinet, ni même le groupe de direction, mais un groupe multipartite, de fournir cette confiance (aux Australiens) », a-t-il déclaré au programme Insiders d’ABC. .

«Les recherches montrent que les gens veulent voir que si nous pensons que c’est sûr, cela leur donnera une plus grande confiance. Cela a été une vue dans de nombreux endroits à travers le monde.

Scott Morrison reçoit son vaccin Covid lors d’une visite au centre médical de Castle Hill dimanche

Un petit groupe de résidents âgés, de membres du personnel et de travailleurs de la santé de première ligne sont également prêts à recevoir le vaccin aujourd’hui

A partir de lundi, 678 000 Australiens en première ligne de la pandémie recevront leur première série de vaccinations. Sur la photo: un homme se fait prendre en Irlande

M. Hunt a déclaré que l’Australie était «sur le point de se lancer dans l’une des initiatives de santé publique les plus importantes» de l’histoire du pays.

« Je suis très ému parce qu’il y a un an, nous ne savions pas que cela serait possible », a-t-il déclaré à 7News.

Il a confirmé que lui et le chef du ministère de la Santé et l’ancien médecin-chef Brendan Murphy recevraient le vaccin alternatif AstraZeneca à une date ultérieure.

M. Hunt souhaite que le plus grand nombre de personnes possible soit vacciné, mais a refusé de chiffrer le pourcentage qu’il souhaitait voir.

«Nous avons fait des provisions pour que … chaque Australien ait accès aux vaccins. Nous avons obtenu 150 millions de doses d’une gamme de vaccins », a-t-il déclaré.

Deux doses sont nécessaires à au moins trois semaines d’intervalle et le vaccin doit être conservé et transporté à -70 ° C.

Une escouade volante de 500 infirmières immunisatrices sera envoyée dans tout le pays pour vacciner les résidents âgés et handicapés.

M. Morrison a déclaré que les agents de santé fédéraux et d’État surveillaient la possibilité de rendre les vaccins obligatoires pour certains travailleurs.

Le déploiement intervient un jour après que des milliers de manifestants ont assisté à des rassemblements anti-vaccination à Sydney, Melbourne et Brisbane.

Des manifestations simultanées ont également eu lieu à Cairns, Coffs Harbour et Albany.

La police victorienne a utilisé du gaz poivré sur certains manifestants lorsqu’ils ont dépassé les cordons et ont parfois semblé perdre le contrôle de la foule, a déclaré un photographe de l’AAP sur les lieux.

Alors que certaines personnes étaient couvertes de gaz poivré, les foules scandaient «liberté, liberté».

Deux doses sont nécessaires à au moins trois semaines d’intervalle et le vaccin doit être conservé et transporté à -70 ° C. Sur la photo: une simulation du processus de vaccination COVID-19 à Sydney le 19 février

Le rassemblement a commencé pacifiquement, mais alors que les orateurs s’adressaient à la foule, «les gens ont commencé à être assez excités», a déclaré le photographe.

Les orateurs ont fait des commentaires tels que «Dieu est de notre côté» et «c’est un combat entre le bien et le mal».

Au Hyde Park de Sydney, le célèbre chef controversé et théoricien du complot Pete Evans faisait partie des centaines de manifestants.

Evans, qui a récemment été banni des réseaux sociaux, s’est adressé à la foule à Sydney.

Les manifestants ont défilé avec des pancartes avec des slogans tels que «l’immunité collective des vaccins est une arnaque» et «votre corps, votre choix».