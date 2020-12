Les premiers vaccins contre le coronavirus sont arrivés à New York à un moment d’urgence, le virus reprenant pied dans un état qu’il a profondément marqué, tuant plus de 35000 personnes et affaiblissant gravement l’économie.

Pour lutter contre une horrible poussée au printemps, l’État de New York a fermé en grande partie, et les rapports quotidiens de nouveaux cas sont tombés à quelques centaines par jour, où ils sont restés tout l’été. Mais la propagation du virus a recommencé à s’accélérer à l’automne après l’assouplissement des restrictions et la réouverture des écoles.

La semaine dernière, l’État a enregistré en moyenne environ 10 000 nouveaux cas par jour, environ 72% de plus que deux semaines plus tôt, et les patients remplissaient les lits d’hôpitaux en un nombre jamais vu depuis mai. Alors maintenant, près de 300 jours après que l’État a signalé son premier cas de coronavirus le 1er mars, les responsables de la santé font face à une autre course contre la montre pour protéger les New-Yorkais vulnérables.

Les responsables n’ont pas perdu de temps pour faire passer le nouveau vaccin, développé par Pfizer et BioNTech, dans les bras des premiers travailleurs médicaux de première ligne lundi matin, y compris une infirmière dans un hôpital de l’est du Queens dont l’inoculation a été télévisée. La distribution du vaccin a été accélérée à chaque étape du processus, du développement à l’approbation par la Food and Drug Administration vendredi soir. Mais le processus est confronté à de nombreux défis logistiques.