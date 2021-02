Le premier trou noir jamais découvert pourrait en fait être beaucoup plus grand que ce que l’on connaissait auparavant

Un nouvel examen a révélé de nouveaux détails sur le premier trou noir jamais détecté – qui a été repéré en 1964 et a fait l’objet d’un pari amical entre des scientifiques renommés – notamment qu’il est plus grand que ce que l’on savait auparavant.

Des chercheurs ont déclaré jeudi que de nouvelles observations du trou noir Cygnus X-1, en orbite dans un mariage stellaire avec une grande étoile lumineuse, ont montré qu’il est 21 fois la masse de notre soleil, environ 50% plus massive qu’on ne le pensait auparavant.

Bien qu’il soit toujours l’un des trous noirs connus les plus proches, ils ont découvert qu’il était un peu plus éloigné que précédemment calculé, à 7200 années-lumière – la distance parcourue par la lumière en un an, à 9,5 billions de kilomètres – de la Terre.

Les trous noirs sont extrêmement denses, avec des attirances gravitationnelles si féroces que même la lumière ne s’échappe. Certains – les trous noirs «supermassifs» – sont immenses, comme celui au centre de notre galaxie de la Voie lactée 4 millions de fois la masse du soleil. Les petits trous noirs de «masse stellaire» possèdent la masse d’une seule étoile.

Cygnus X-1 est le plus grand trou noir de masse stellaire connu de la Voie lactée et parmi les sources de rayons X les plus puissantes vues de la Terre, a déclaré l’astronome James Miller-Jones de l’Université Curtin et du Centre international de recherche en radioastronomie en Australie, qui a dirigé l’étude publiée dans la revue Science.

Ce trou noir tourne si rapidement, presque à la vitesse de la lumière, qu’il s’approche du taux maximal envisagé par la théorie de la relativité générale du physicien Albert Einstein, a ajouté Miller-Jones.

Il dévore la matière qui souffle de la surface de l’étoile compagnon sur laquelle il orbite étroitement, une «super géante bleue» environ 40 fois la masse de notre soleil. Il a commencé son existence il y a 4 à 5 millions d’années sous la forme d’une étoile jusqu’à 75 fois la masse du soleil et s’est effondré dans un trou noir il y a quelques dizaines de milliers d’années.

La recherche comprenait des données du radiotélescope Very Long Baseline Array comprenant 10 stations d’observation américaines.

Après que Cygnus X-1 ait été classé pour la première fois en tant que trou noir, un pari a été fait entre les physiciens Stephen Hawking, qui parient contre ce fait, et Kip Thorne, qui a parié que c’était le cas. Hawking a finalement concédé, devant Thorne un abonnement au magazine Penthouse.

« En effet, je n’avais pas de paris sur ces résultats », a déclaré Miller-Jones.