Le premier triomphe de Man City à l’UCL « écrit dans les étoiles » – Pep

Pep Guardiola a déclaré que le premier titre de Manchester City en Ligue des champions était « écrit dans les étoiles » et a félicité le club de rester avec lui alors que d’autres l’auraient peut-être limogé pour avoir mis si longtemps à devenir champion d’Europe.

Guardiola a soulevé le trophée à Istanbul samedi après une victoire 1-0 sur l’Inter grâce au but de Rodri à la 68e minute.

« L’Inter est vraiment bon. Soyez patient, ai-je dit à la mi-temps. Il faut avoir de la chance. Cette compétition est un tirage au sort », a déclaré Guardiola.

« C’était écrit dans les étoiles. Ça nous appartient. »

Cette saison était la septième tentative de Guardiola de remporter la Ligue des champions avec City et il pense que ses échecs précédents auraient pu lui valoir le limogeage dans d’autres clubs.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, détient le trophée de la Ligue des champions après avoir remporté la compétition pour la troisième fois. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

« Tout d’abord, mes premiers mots sont pour l’Inter, pour les féliciter pour leur performance », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse.

« La deuxième chose est pour mon directeur sportif, PDG et président. Normalement, quand vous ne gagnez pas la Ligue des champions après tant d’années, vous êtes limogé.

« L’une des principales raisons pour lesquelles ce club est devenu là où nous sommes, ce sont les habitants d’Abu Dhabi. Cheikh Mansour [bin Zayed Al Nahyan] a repris le club et sans cela nous ne serions pas là. Ce sont les personnes les plus importantes.

« Ils me soutiennent inconditionnellement dans les défaites de cette compétition. Dans de nombreux clubs, cela se produirait et vous êtes limogé, alors je donne un crédit incroyable à ma hiérarchie à mon PDG. »

Le succès en Ligue des champions a également complété le triplé de City après avoir également remporté le titre de Premier League et la FA Cup.

Et Guardiola a révélé que samedi matin, il avait reçu un message du seul autre manager à avoir mené une équipe anglaise vers le triplé, l’ancien patron de Manchester Untied, Sir Alex Ferguson.

« C’est un honneur pour moi d’être aux côtés de Sir Alex Ferguson. Je dois dire que j’ai reçu ce matin un message de lui sur mon téléphone qui m’a beaucoup touché. »

Les questions sur la prochaine victoire de Guardiola en Ligue des champions ont suivi le joueur de 52 ans depuis sa dernière victoire avec Barcelone en 2011.

Il a admis qu’après avoir battu l’Inter, c’était « un soulagement » de le gagner à nouveau, mais dit qu’il vise maintenant plus.

« Je ne veux pas qu’après une Ligue des champions disparaisse », a-t-il ajouté.

« Nous devons travailler dur la saison prochaine et être là. Il y a des équipes qui gagnent la Ligue des champions et disparaissent. Nous devons l’éviter. Me connaissant, cela n’arrivera pas mais c’est un grand soulagement d’avoir ce trophée. Maintenant, nous ne te pose pas la question. »