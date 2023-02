Le premier trimestre 2023 a établi un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars pour l’activité Services en pleine croissance d’Apple

Apple a publié jeudi des résultats financiers médiocres pour son premier trimestre de l’exercice 2023enregistrant un chiffre d’affaires trimestriel de 117,2 milliards de dollars, en baisse de 5% d’une année sur l’autre, marquant la première baisse des ventes du fabricant d’iPhone d’une année sur l’autre depuis 2019.

Pendant la période, qui a vu la société afficher un bénéfice trimestriel net de 30,0 milliards de dollars, contre un bénéfice trimestriel net de 34,6 milliards de dollars au trimestre de l’année précédenteApple a établi un record de revenus de 20,8 milliards de dollars dans son activité Services, qui couvre Apple Music, iCloud+, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, AppleCare, et plus encore.

Confirmé par Luca Maestri, directeur financier d’Apple, l’entreprise a généré plus de 20 milliards de dollars entre octobre 2022 et décembre 2022, le plus qu’elle ait jamais réalisé grâce à son activité Services à ce jour.

De plus, le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé que il y a plus de 2 milliards d’iPhones, iPads, Mac et autres appareils Apple actifs dans le mondele plus grand nombre d’appareils actifs jamais signalé par l’entreprise.