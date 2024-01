Le premier transporteur mondial plaide auprès du Congrès pour aider à mettre fin au « chaos » des Houthis

“Ils [Houthis] sont des marchands de chaos et ils aiment être chaotiques », a déclaré le Dr Ian Ralby, fondateur et PDG d’IR Consilium, qui conseille sur le droit maritime, le développement, la sécurité et la stratégie, ainsi que la réglementation de la sécurité privée.

Le sujet de la priorité accordée par la marine américaine à la sécurité des navires battant pavillon américain par rapport aux navires étrangers a été posé par le membre du Congrès Salud Carbajal (Démocrate-CA) à l’exécutif du MSC.

Quatre sénateurs de la commission sénatoriale des relations étrangères ont récemment envoyé une lettre au président Biden sur le sujet.

MSC ne possède pas de navire battant pavillon américain dans sa flotte, contrairement à d’autres transporteurs étrangers, notamment Maersk et Hapag Lloyd.

“Nous sommes un canal du commerce mondial”, a déclaré Darr. Il a ajouté que même si MSC bat pavillon étranger, elle paie des impôts américains et emploie de nombreux Américains dans l’ensemble de ses opérations.

“Gardez les voies commerciales ouvertes”, a déclaré Darr. “Il s’agit de répondre aux besoins commerciaux des partenaires commerciaux et ce dont ils ont besoin, c’est ce que nous leur fournissons.”

MSC était le premier transporteur maritime à gérer les importations américaines, sur la base des données sur les arrivées de marchandises en 2023.

Son partenaire de l’alliance océanique, Maersk, était numéro un en matière d’exportation. Maersk est également un transporteur maritime battant pavillon étranger.

Maersk a récemment annoncé que deux de ses navires battant pavillon américain, le Maersk Detroit et le Maersk Chesapeake, avaient été attaqués le 24 janvier, lors d’un accompagnement prévu par la marine américaine pour un transit vers le nord de Bab el-Mandeb. Après ces attaques, Maersk a annoncé qu’elle ne transiterait plus par la mer Rouge.

Retards des navires et inflation de la chaîne d’approvisionnement

Les attaques contre le transport maritime mondial ont créé une énorme vague de détournements de navires depuis décembre et des retards dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

MSC a annoncé le 17 décembre qu’elle détournerait ses services qui transitaient généralement par la mer Rouge et le canal de Suez autour du cap de Bonne-Espérance.

Naviguer autour du cap de Bonne-Espérance pour éviter la mer Rouge ajoute une à deux semaines à un trajet aller simple par rapport à la mer Rouge et au canal de Suez. La route de l’Europe est plus longue que celle des États-Unis dans ce détournement, c’est pourquoi l’utilisation du fret aérien est en hausse.

La société de conseil maritime Sea-Intelligence a déclaré que le retard moyen des arrivées tardives des navires s’est « détérioré », augmentant de 0,30 jour par mois pour atteindre 5,35 jours.

Les retards dans l’arrivée des conteneurs ont conduit des entreprises telles que Suzuki Motor, Tesla, Volvo et Michelin à annoncer qu’elles ont dû arrêter leur production. Ikea, le détaillant britannique Next et Crocs ont tous mis en garde contre des retards de produits. Les appareils électriques généraux comptent également parmi les principaux articles transportés le long de la route Mer Rouge/Canal de Suez.

Les entreprises de la National Retail Federation voient les prix des conteneurs doubler, passant de 1 500 à 3 000 dollars, a déclaré Jon Gold, son vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière, au sous-comité de la Chambre.

“Cela représente une augmentation des coûts de 38 à 73 % pour les marchandises directement concernées”, a déclaré Gold. “Nous constatons désormais que certains coûts sont répercutés sur le consommateur par les petites et moyennes entreprises.”

“Pas d’expédition, pas d’achats”

Environ 28 % du commerce mondial de conteneurs transite par le canal de Suez/mer Rouge. Selon Bank of America, près de 30 % des marchandises contenues dans ces conteneurs sont des meubles, des articles ménagers et des vêtements. Ses recherches indiquent que les marques ayant une exposition européenne significative en raison des transits plus longs de l’Asie vers l’Europe comprennent Phillips-Van Heusen Corporation, Birkenstock, Capri Holdings Limited, Nike, Ralph Lauren, VF Corp et Levi Strauss & Co.

La hausse des coûts de transport a été une composante importante de l’inflation pendant la crise de Covid et la crise de la mer Rouge a ravivé les craintes qu’une nouvelle poussée d’inflation déclenchée par la chaîne d’approvisionnement ne se produise.

Gold a déclaré qu’en plus des hausses des taux de fret, des suppléments supplémentaires sont appliqués non seulement aux marchandises directement concernées, mais aussi à d’autres routes commerciales, telles que l’Europe vers les États-Unis, en raison de problèmes de disponibilité des conteneurs. Les transits plus longs créent une dislocation des conteneurs car ils sont utilisés plus longtemps. Gold a déclaré que certains détaillants transportent leurs produits par voie aérienne pour accélérer la livraison de leurs marchandises, ce qui contribue à expliquer pourquoi les volumes de fret aérien ont récemment grimpé en flèche.

Les données de Xeneta montrent que les volumes de fret aérien sur la principale route de vêtements reliant le Vietnam à l’Europe ont augmenté de 62 % au cours de la semaine se terminant le 14 janvier, soit 6 % de plus que la semaine de pointe de 2023 en octobre. La même semaine il y a 12 mois a montré une augmentation de 16 %.