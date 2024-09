Le premier traitement de transplantation cellulaire s’avère prometteur après un an pour le diabète de type 1

BEIJING, 30 septembre — Des scientifiques chinois ont annoncé le premier cas réussi au monde d’utilisation de greffes de cellules pour traiter le diabète de type 1.

La patiente, une femme de 25 ans qui vivait avec cette maladie chronique depuis plus d’une décennie, était capable de réguler naturellement sa glycémie environ 2,5 mois après avoir subi la procédure mini-invasive, selon un rapport d’un média basé à Shanghai. Le papier.

Selon Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP), le rapport indique que l’opération d’une demi-heure a impliqué une équipe de chercheurs du premier hôpital central de Tianjin et de l’université de Pékin, qui ont publié mercredi leurs conclusions dans la revue à comité de lecture Cell.

Le diabète pose un défi de santé important à l’échelle mondiale.

Rien qu’en Chine, la Fédération internationale du diabète rapporte que le pays compte le plus grand nombre de cas au monde, avec plus de 140 millions de patients et un taux de prévalence supérieur à 12 pour cent.

Le diabète de type 1, provoqué par une réaction auto-immune qui détruit les cellules productrices d’insuline, représente environ 5 pour cent de tous les cas de diabète et se développe souvent chez les enfants et les adolescents. Les patients atteints de cette maladie ne peuvent pas produire suffisamment d’insuline pour réguler la glycémie.

Les injections d’insuline et les médicaments hypoglycémiants ne parviennent souvent pas à assurer un contrôle précis de la glycémie, ce qui entraîne des complications qui peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de vie, voire mettre la vie en danger.

La transplantation d’îlots – retirer les cellules d’îlots productrices d’insuline d’un donneur décédé et les implanter chez un patient – est un traitement efficace mais est limité par la pénurie de donneurs.

Les progrès récents dans la thérapie par cellules souches ont ouvert de nouvelles voies pour le traitement du diabète.

La méthode décrite dans l’article Cell utilisait des îlots dérivés de cellules souches pluripotentes induits chimiquement (îlots CiPSC). Les chercheurs ont d’abord collecté du tissu adipeux du patient et utilisé de petites molécules pour reprogrammer ces cellules en cellules souches pluripotentes, qui ont ensuite été transformées en cellules d’îlots et transplantées dans le corps du patient.

Puisque ces cellules pancréatiques provenaient de la patiente elle-même, le risque de rejet immunitaire était éliminé.

SCMP a rapporté que l’équipe de recherche avait reçu l’approbation officielle pour les études cliniques en juin de l’année dernière et avait réalisé la greffe sur son premier patient. La jeune femme, diagnostiquée avec un diabète de type 1 11 ans auparavant, avait déjà subi deux greffes de foie et une greffe d’îlots, sans succès.

Après la greffe, sa glycémie à jeun s’est progressivement normalisée et son besoin d’insuline externe a diminué régulièrement. Remarquablement, elle a complètement cessé de nécessiter des injections d’insuline 75 jours après l’intervention, et cette amélioration persiste depuis plus d’un an. Auparavant, elle avait connu des fluctuations importantes de sa glycémie et de multiples épisodes d’hypoglycémie sévère. Cinq mois après la greffe, son taux de sucre dans le sang restait dans la fourchette cible dans plus de 98 pour cent du temps.

L’équipe a opté pour une approche chirurgicale simplifiée, en transplantant les cellules dans les muscles abdominaux plutôt que dans le foie, réduisant ainsi les risques d’inflammation associés aux greffes d’îlots traditionnelles. L’injection mini-invasive a facilité l’imagerie et permis une récupération facile des cellules si nécessaire, l’ensemble de la procédure prenant moins d’une demi-heure.

Au bout d’un an, les données cliniques répondaient à tous les critères d’évaluation de l’étude, sans aucun signe de complications liées à la greffe, a noté l’équipe dans le document. Les résultats prometteurs de ce patient suggèrent que d’autres études cliniques sur les greffes d’îlots CiPSC pour le diabète de type 1 sont justifiées.

Plus important encore, le succès des cellules fonctionnelles dérivées de cellules souches chimiquement reprogrammées en milieu clinique indique que cette méthode pourrait servir de plate-forme générale pour produire efficacement divers types de cellules fonctionnelles.

Comme cité par SCMPl’équipe du Centre des sciences de la santé de l’Université de Pékin a déclaré : « Cela pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus large de la thérapie cellulaire dans le traitement de maladies majeures – une percée qui pourrait représenter l’un des premiers cas de technologie de tige pluripotente induite guérissant une maladie grave en milieu clinique. .»

Cependant, comme la patiente était sous immunosuppresseurs en raison de sa transplantation hépatique, le risque de rejet des cellules des îlots CiPSC reste à évaluer pleinement.

Un suivi à long terme du rétablissement du patient est essentiel.