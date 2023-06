Le premier train à hydrogène au Canada transporte des passagers

Le premier train à hydrogène en Amérique du Nord emmènera les passagers dans un voyage de deux heures et demie à travers le centre du Québec cet été.

C’est une démonstration qui a été lancée plus tôt ce mois-ci pour montrer comment l’électricité stockée sous forme d’hydrogène peut remplacer le carburant diesel sur les chemins de fer ; où l’installation de rails électrifiés ou de câbles aériens serait difficile.

Les partisans de l’utilisation de l’hydrogène dans le transport lourd affirment que cela pourrait sensibiliser et renforcer la confiance dans la technologie émergente en Amérique du Nord.

Le train touristique fabriqué par la société française Alstom relie la chute Montmorency à Québec à Baie-Saint-Paul – à mi-chemin le long de l’itinéraire du Train de Charlevoix – du mercredi au dimanche jusqu’au 30 septembre, transportant jusqu’à 120 personnes dans deux wagons.

Nancy Belley, directrice générale du Réseau Charlevoix, le chemin de fer privé qui exploite le train, dit que c’est une chance extraordinaire pour son entreprise. Elle a dit à CBC News en français que prendre le train, c’est comme être dans un autre monde.

« Quand on pense qu’on a oublié sa voiture et qu’on monte à bord d’un train qui émet de la vapeur d’eau, on a le sentiment de faire partie d’un important mouvement de décarbonation au Québec », dit-elle.

Nancy Belley, directrice générale du Réseau Charlevoix, qui gère le parcours, affirme que le train à hydrogène a été une chance extraordinaire pour son entreprise. (Louis-Philippe Arsenault/Radio-Canada)

Le train consomme environ 50 kilogrammes d’hydrogène par jour, estime Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies, qui fournit le carburant. Cela remplace environ 500 litres de diesel qui seraient brûlés pendant le trajet.

Alors que les combustibles fossiles sont peut-être à leur apogée, « nous sommes au début de l’histoire de l’hydrogène », a déclaré Harnois.

Pourquoi le train est à l’essai au Québec

Le même modèle de train, connu sous le nom de Coradia iLint, a déjà transporté des passagers dans huit pays européens. Allemagne, a acheté une version qui utilise des piles à combustible fabriquées au Canada pour une route uniquement hydrogène l’année dernière.

Belley dit qu’Alstom a approché Réseau Charlevoix et Groupe Le Massif, propriétaire des rails, car il cherchait quelque part en Amérique du Nord pour tester son train. L’itinéraire du Train de Charlevoix était idéal car il utilisait déjà la technologie européenne et le nouveau train s’intégrait bien à l’infrastructure existante.

Alstom dit cette semaine que l’exploitation commerciale du train lui permettra, ainsi qu’à ses partenaires, de voir ce qui est nécessaire pour développer « un écosystème pour la technologie de propulsion à hydrogène » en Amérique du Nord.

Le gouvernement du Québec dit en février qu’il investissait 3 millions de dollars dans le projet de 8 millions de dollars. À l’époque, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, avait déclaré que cela faisait partie du plan de la province pour une économie verte d’ici 2030, qui s’appuie sur l’hydrogène pour décarboniser des parties de l’économie où l’énergie conventionnelle l’électrification n’est pas possible.

Deux passagers admirent la vue pendant le trajet de deux heures à bord du nouveau train à hydrogène. (Radio Canada)

Jusqu’à présent, dit Belley, il semble que la réglementation nord-américaine puisse fonctionner avec un train européen.

Et, dit-elle, il semble également que cette technologie se prête bien aux zones à faible densité, comme la région rurale de Charlevoix, où le transport pourrait autrement être plus difficile à électrifier.

Harnois a pris le train lors de son lancement le 17 juin et dit qu’il était très silencieux et confortable par rapport au train diesel bruyant avec une mauvaise suspension qui circulait sur cette ligne auparavant, crachant de la fumée noire derrière lui.

Au lieu de cela, le nouveau train n’émet que de la vapeur d’eau.

La vapeur est générée lorsque le train extrait de l’hydrogène gazeux de son réservoir, le combine avec l’oxygène de l’air et le combine dans une pile à combustible pour générer de l’électricité.

Le Train de Charlevoix à hydrogène circule du mercredi au dimanche jusqu’au 30 septembre. (Virginie Ngo)

D’où vient l’hydrogène ?

Harnois Énergies, basée à Québec, produit l’hydrogène à l’aide d’un électrolyseur qui scinde l’eau en hydrogène et en oxygène à l’aide d’électricité. Parce que l’électricité vient d’Hydro-Québec — qui est à 94 % hydrogénérée, 5 % éolienne et presque entièrement décarbonée — l’hydrogène résultant est considéré comme vert.

Alstom s’est rapproché de l’entreprise pour fournir de l’hydrogène car elle a pu amener le gaz à la pression nécessaire pour les besoins de ce projet.

Un camion à moteur diesel transporte l’hydrogène jusqu’à la gare pour faire le plein.

Mais Harnois dit que le carburant serait idéalement un jour produit sur place.

Pour le ravitaillement, le réservoir d’hydrogène plein du camion est relié au réservoir vide du train, et la différence de pression fait passer l’hydrogène de l’un à l’autre. Un régulateur contrôle le débit afin qu’il ne devienne pas trop chaud. Le ravitaillement dure environ une heure.

L’objectif est que le train puisse éventuellement parcourir le parcours complet, de Québec à La Malbaie. Mais Belley dit que cela nécessitera des tests supplémentaires, car cette partie du chemin de fer est très sinueuse et les roues du train à hydrogène ne sont pas au même endroit que celles de son prédécesseur diesel.

L’hydrogène est transporté jusqu’au train dans des réservoirs par un camion à moteur diesel. ( Sébastien Vachon/Radio-Canada)

Belley dit que le train ne reviendra pas l’été prochain, car c’est une unité de démonstration qui se rendra dans d’autres villes.

Cependant, elle a dit que le chemin de fer aimerait en acheter un. « Parce que nous savons… nous avons confirmé que c’est le genre de train qui pourrait être vert dans un endroit comme le nôtre.

Pourquoi l’hydrogène pour les trains ?

Alors que de nombreux trains en Europe circulent sur des rails électriques ou sont alimentés par des câbles aériens, les les longues distances et la faible densité sont considérées comme un défi pour les trains électriques .

CN Rail teste une alternative électrique : les locomotives électriques à batterie .

Pendant ce temps, CP Rail et Southern Railway of BC testent des trains à hydrogène parce qu’ils sont plus semblable au diesel . Ils sont censés utiliser une infrastructure de ravitaillement similaire au diesel et avoir des temps de ravitaillement similaires. CP dit qu’il prévoit de exploiter trois locomotives à hydrogène d’ici la fin de l’année .

Robert Stasko, directeur exécutif de l’Hydrogen Business Council, basé en Ontario, a déclaré que le lancement d’un train de voyageurs à hydrogène est « un très gros problème ».

« Je pense que la chose la plus importante qui en ressortira est la sensibilisation et le confort des gens avec la technologie », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’Alstom, qui a déjà vendu 41 trains à hydrogène en Europe, espère prendre pied en Amérique du Nord.

« Nous pensons bien sûr que c’est une excellente idée », a-t-il déclaré. « J’aimerais voir quelque chose comme ça en Ontario, par exemple, entre la gare Union et l’aéroport Pearson pour remplacer l’UPS Express au diesel en ce moment. »

Il espère également que la familiarité avec la technologie ferroviaire incitera les décideurs à envisager l’hydrogène pour d’autres applications, telles que le camionnage longue distance, où il voit la plus grande opportunité.

Gord Lovegrove, professeur agrégé à l’École d’ingénierie de l’UBC à Kelowna, affirme, d’une part, que la technologie a déjà fait ses preuves en Europe.

Par contre, le Train de Charlevoix à hydrogène est une démonstration qui doit encore franchir le cap de l’acceptation par les régulateurs canadiens.

Et le Canada a encore d’autres défis, a-t-il dit : augmenter la production d’hydrogène vert (la plus grande partie de l’hydrogène au pays est produit à partir de méthane), réduire son coût, améliorer la technologie de stockage et de transport de l’hydrogène pour le rendre plus efficace et plus facile à manipuler, et former les main-d’œuvre pour entretenir les véhicules à hydrogène.

« Ce n’est pas si difficile », a-t-il dit, « mais cela doit commencer à se produire. »

Lovegrove travaille actuellement sur une locomotive à hydrogène en partenariat avec Southern Railway of British Columbia. Il espère commencer à tester les composants cet été et le mettre en service commercial complet l’été prochain.