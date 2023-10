Le premier train à grande vitesse d’Indonésie lancé avec un financement chinois

Le premier train à grande vitesse d’Indonésie, appelé Whoosh, lancé des opérations commerciales le 1er octobre. Ce service est le premier du genre dans le pays et en Asie du Sud-Est, et un cran dans la ceinture du président indonésien Joko « Jokowi » Widodo. Il s’agit également d’un moment marquant pour l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) de Pékin, qui aidé à financer le projet de 7,3 milliards de dollars.

La nouvelle ligne ferroviaire traverse 88,4 miles (142,3 km), reliant la capitale indonésienne, Jakarta, à Bandung, la deuxième plaque tournante métropolitaine la plus peuplée du pays, située au centre de l’ouest de Java. Le train à grande vitesse pourra atteindre des vitesses d’environ 217 mph (350 km/h), coupant rail temps de trajet entre les deux villes d’environ trois heures à seulement 36 minutes.

« Whoosh » porte bien son nom : l’onomatopée est aussi un acronyme pour « Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal », qui signifie « gain de temps, fonctionnement optimal, système fiable » en indonésien.

Whoosh n’aurait pas été possible sans le financement de la Chine, qui battre le Japon—connu pour sa fluidité Service de train Shinkansen— en 2015 pour revendiquer le contrat. La guerre d’enchères entre les deux pays était autant une bataille financière qu’une une question politique. La Chine a finalement gagné, une décision qui, selon l’Indonésie, était en raison de sa préférence pour une approche centrée sur les entreprises plutôt que sur le gouvernement, comme l’a rapporté Forbes. Suga Yoshihide, alors secrétaire en chef du cabinet japonais, appelé le résultat « difficile à comprendre » et « extrêmement regrettable ».

Pour la Chine, c’était un coup d’État. Une coentreprise entre Jakarta et Pékin, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), exploite désormais le nouveau train. Whoosh est également le premier contrat ferroviaire à grande vitesse que la Chine a obtenu et achevé à l’étranger, mais il est loin d’être le dernier.

Là où s’étendent les chemins de fer chinois, son influence géopolitique s’étend également

Depuis la création de la BRI en 2013, le président chinois Xi Jinping a envisagé les chemins de fer comme un moyen d’étendre la portée non seulement de son pays le commerce, mais aussi son monnaie et tourisme.

Xi a formulé sa stratégie de soft power en termes « gagnant-gagnant ». « La connectivité des infrastructures est le fondement du développement par la coopération », a-t-il déclaré lors de la conférence. Forum BRI 2017. « Nous devrions faire de la Ceinture et la Route une voie d’ouverture. L’ouverture apporte le progrès tandis que l’isolement entraîne le retard.

Whoosh est le dernier né de ce vaste réseau de plus en plus international. Même si le train à grande vitesse indonésien devrait avoir des retombées économiques positives pour le pays, le train est également un symbole du poids régional de la Chine. Tous les projets n’ont pas été une réussite : ils sont au point mort Chemin de fer Tinaco-Anaco Le Venezuela en est un exemple, mais la Chine a progressé avec d’autres.

Une liste non exhaustive des endroits où la Chine construit des chemins de fer dans le monde

🇨🇳↔️ 🇱🇦 En avril, China Railway a annoncé le lancement d’un service ferroviaire Chine-Laos qui relie Kunming, la capitale de la province chinoise du Yunnan, et Vientiane, la capitale du Laos. Une autre rubrique reliant Bangkok à Kunming via le Laos est doit être terminé en 2028.

🇭🇺↔️ 🇷🇸 La Chine a également investi dans un grand projet de transport européen reliant Belgrade et Budapest. Le gouvernement hongrois finance 85% du projet, dont le prix est estimé à 3,8 milliards d’euros (4,02 milliards de dollars), avec un prêt chinois, comme l’a rapporté Investigate Europe. Le projet devrait être achevé en 2025.

🇪🇹↔️ 🇩🇯 Sautant sur un autre continent, la Chine a contribué à construire le 467 milles (752 km) Ligne ferroviaire Ethiopie-Djibouti, un projet qui a coûté environ 4 milliards de dollars. Les opérations commerciales du système ferroviaire, qui fait désormais partie intégrante de la Corne de l’Afrique, ont débuté en 2018.

L’investissement de la Chine dans les projets de transport mondiaux, en chiffres

51,9 milliards de dollars: Investissements en immobilisations de China Railway, la société publique ferroviaire de transport de passagers et de fret, à partir de janvier jusqu’en juillet 2023, soit une augmentation de 7 % sur un an, selon le Bureau de l’information du Conseil d’État chinois.

3 000 km (1 864 milles) : Voie ferrée La Chine a décidé de construire en 2023, comme le rapporte le média d’État chinois Global Times.

227,85 milliards de dollars: Investissement total de la BRI dans des projets de transport de 2005 à 23, selon le China Global Investment Tracker de l’AEI

37 900 km (23 550 milles) : Longueur du système ferroviaire chinois à grande vitesse : le plus étendu au monde, selon CNN

