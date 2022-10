Le premier touriste de l’espace au monde s’inscrit pour un vol autour de la Lune

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Le premier touriste spatial au monde veut y retourner – mais cette fois, il s’est inscrit pour un tour de la lune à bord du vaisseau spatial d’Elon Musk.

Pour Dennis Tito, 82 ans, c’est l’occasion de revivre la joie de son voyage vers la Station spatiale internationale, maintenant qu’il est à la retraite avec du temps libre. Il n’est pas intéressé à sauter sur un vol de 10 minutes au bord de l’espace ou à répéter ce qu’il a fait il y a 21 ans. “J’y suis allé, je l’ai fait.”

Son moonshot d’une semaine – sa date à déterminer et des années dans le futur – l’amènera à moins de 200 kilomètres de la face cachée de la lune. Il aura de la compagnie : sa femme, Akiko, et 10 autres personnes prêtes à débourser beaucoup d’argent pour le trajet.

Tito ne dira pas combien il paie ; son vol vers la station russe a coûté 20 millions de dollars.

Le couple reconnaît qu’il reste encore beaucoup de tests et de développements à faire pour Starship, un monstre brillant en forme de balle qui n’a même pas encore tenté d’atteindre l’espace.

“Nous devons rester en bonne santé pendant autant d’années qu’il faudra à SpaceX pour terminer ce véhicule”, a déclaré Tito dans une interview cette semaine avec l’Associated Press. “Je serais peut-être assis dans un fauteuil à bascule, ne faisant aucun bon exercice, si ce n’était pas pour cette mission.”

Tito est en fait le deuxième milliardaire à faire une réservation Starship pour un vol autour de la lune. Le magnat de la mode japonaise Yusaku Maezawa a annoncé en 2018 qu’il achetait un vol entier pour pouvoir emmener environ huit autres personnes avec lui, de préférence des artistes. Les deux hommes se sont tous deux envolés vers la station spatiale, depuis le Kazakhstan au sommet de fusées russes, à 20 ans d’intervalle.

Tito a lancé le tourisme spatial en 2001, devenant la première personne à payer son propre chemin vers l’espace et à contrarier la NASA dans le processus. L’agence spatiale américaine ne voulait pas qu’un touriste traîne pendant la construction de la station. Mais l’Agence spatiale russe avait besoin d’argent et, avec l’aide de la société américaine Space Adventures, a lancé une série de clients fortunés vers la station dans les années 2000 et, il y a tout juste un an, Maezawa.

Les clients bien nantis goûtent à des saveurs plus brèves de l’espace avec la société de fusées Blue Origin de Jeff Bezos. Virgin Galactic de Richard Branson prévoit de prendre des passagers payants l’année prochaine.

Starship n’a pas encore été lancé au sommet d’un booster Super Heavy depuis la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine. À 394 pieds (120 mètres) et 17 millions de livres (7,7 millions de kilogrammes) de poussée au décollage, c’est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. La NASA a déjà passé un contrat avec un vaisseau spatial pour faire atterrir ses astronautes sur la lune en 2025 environ, lors du premier atterrissage lunaire depuis Apollo.

Tito a déclaré que le contrat du couple avec SpaceX, signé en août 2021, comprend une option pour un vol d’ici cinq ans. Tito aurait alors 87 ans et il voulait une sortie au cas où sa santé faiblirait.

“Mais si je restais en bonne santé, j’attendrais 10 ans”, a-t-il déclaré.

La femme de Tito, 57 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’être persuadée. Les habitants de Los Angeles sont à la fois pilotes et comprennent les risques. Ils partagent la vision de Musk d’un avenir spatial et croient qu’un couple marié volant ensemble vers la lune inspirera les autres à faire de même.

Tito, qui a vendu sa société d’investissement Wilshire Associates il y a près de deux ans, a déclaré qu’il ne se sentait pas coupable de faire des folies sur les vols spatiaux plutôt que de dépenser de l’argent ici sur Terre.

« Nous sommes à la retraite et il est maintenant temps de récolter les fruits de tout ce travail acharné », a-t-il déclaré.

Tito s’attend à ce qu’il brise également les notions préconçues sur l’âge, tout comme le vol de la navette spatiale de John Glenn l’a fait en 1998. Le premier Américain à orbiter autour de la Terre détient toujours le record de la personne la plus âgée en orbite.

“Il n’avait que 77 ans. Ce n’était qu’un jeune homme”, a déclaré Tito. “Je pourrais finir par avoir 10 ans de plus que lui”,

