Le premier tour du repêchage de la NFL 2021 a attiré 12,6 millions de téléspectateurs

La soirée d’ouverture de son projet annuel de la Ligue nationale de football a attiré en moyenne 12,6 millions de téléspectateurs sur trois réseaux, dont ESPN et ABC.

Il n’a pas dépassé le record de 15,5 millions de téléspectateurs de l’année dernière, mais il était en hausse de 11% par rapport au brouillon de 2019 (11,4 millions). Avant l’année dernière, le record absolu était de 12,4 millions de téléspectateurs en 2014. Le repêchage de la NFL 2020 était un événement entièrement virtuel en raison de Covid-19.

Les Jaguars de Jacksonville ont repêché l’ancien quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, avec le premier choix au classement général de 2021, suivis des Jets de New York en prenant Zach Wilson de BYU. Dans l’ensemble, cinq quarts ont été sélectionnés au premier tour et 18 joueurs offensifs. C’est le plus depuis que les équipes ont repêché 19 joueurs offensifs en 2009.