Le premier test de l’Angleterre au Pakistan se déroule comme prévu malgré la maladie dans le camp de tournée | Nouvelles du cricket

La première tournée du Test of England au Pakistan s’est déroulée comme prévu malgré une épidémie de maladie dans le camp de tournée.

Le premier test de l’Angleterre au Pakistan depuis 17 ans a commencé jeudi, en direct sur Sports du cielle cinquième et dernier jour ayant lieu lundi si le concours tient la distance.

La maladie, qui serait un bogue ou un virus plutôt que Covid-19, a touché environ 13 à 14 membres du groupe de tournée, dont environ la moitié de ce nombre de membres de l’équipe de jeu, dont le capitaine Ben Stokes.

Après des discussions entre le England and Wales Cricket Board et le Pakistan Cricket Board, une décision sur le début du match a été reportée à jeudi matin.

Liam Livingstone et Will Jacks reçoivent leurs casquettes de test d’Angleterre lors de leurs débuts contre le Pakistan à Rawalpindi





L’Angleterre a été forcée d’apporter un changement à son onze de départ initialement nommé avec le polyvalent Will Jacks remplaçant son coéquipier de Surrey Ben Foakes, qui a été exclu pour cause de maladie.

Il a fait ses débuts en test aux côtés de Liam Livingstone tandis qu’Ollie Pope a remplacé le gardien de guichet des Foakes absents alors que l’Angleterre remportait le tirage au sort à Rawalpindi et choisissait de battre en premier.

Le Pakistan a pu nommer la même équipe qu’il avait prévu avec quatre débutants au test à Saud Shakeel, Haris Rauf, Mohammad Ali et Zahid Mahmood.

Joe Root a plaisanté en disant que Marcus Trescothick, Rob Key et Brendon McCullum seraient les trois premiers contre le Pakistan



“La BCE a informé le PCB qu’elle est en mesure d’aligner un onze et, à ce titre, le premier test commencera comme prévu aujourd’hui au stade de cricket de Rawalpindi”, a-t-il déclaré jeudi matin.

Un porte-parole de la BCE a déclaré mercredi que les symptômes de la maladie comprenaient des vomissements, de la diarrhée, des frissons et des courbatures.

Harry Brook, Zak Crawley, Keaton Jennings, Ollie Pope et Joe Root ont rapporté pour la séance d’entraînement de mercredi au stade de Rawalpindi – emmené par l’entraîneur-chef Brendon McCullum – le reste de l’équipe restant à leur base d’Islamabad.

L’ancien capitaine Root a déclaré qu’il avait ressenti des symptômes mardi mais qu’il s’était rapidement rétabli.

Livingstone a dit Sky Sports Nouvelles Mercredi : “C’était bizarre [on Tuesday], un par un, les gars ont dit “je ne me sens pas trop bien” et sont retournés dans leur chambre. Je vais bien, touche du bois.

“Ce n’est évidemment pas agréable et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’espère que les gars pourront s’en remettre. Je pense qu’un bon signe est qu’ils recommencent à manger.”

Liam Livingstone révèle à quoi ça ressemble dans le camp d’Angleterre alors que ses coéquipiers souffrent d’un mal d’estomac



Rawalpindi accueille le premier match du retour tant attendu de l’équipe d’Angleterre Test au Pakistan, la série de trois matches se poursuivant ensuite à Multan (9-13 décembre), avant de se terminer à Karachi (17-21 décembre).

Regardez le premier jour du premier Test Rawalpindi en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 4h30 jeudi, le jeu commence à 5h du matin.