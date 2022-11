Le premier test de l’Angleterre au Pakistan pourrait être déplacé en raison de tensions politiques | Ben Stokes confie sa vie à un conseiller en sécurité | Nouvelles du cricket

Le premier test de l’Angleterre contre le Pakistan pourrait être éloigné de Rawalpindi au milieu des troubles politiques croissants.

L’équipe de Ben Stokes jouera trois tests au Pakistan, la première fois que l’Angleterre jouera au cricket à boule rouge dans le pays depuis 2005.

Les équipes internationales n’ont pas joué régulièrement au Pakistan en raison de problèmes de sécurité dans la région, mais l’Angleterre est revenue en septembre pour la première fois en 17 ans pour disputer sept matches du T20.

Le premier des trois tests doit avoir lieu à partir du jeudi 1er décembre au Rawalpindi Cricket Stadium, mais des plans d’urgence sont en cours d’élaboration si les troubles politiques se poursuivent.

Légende du cricket pakistanais et ancien Premier ministre Imran Khan a survécu à une tentative d’assassinat le mois dernier lors d’un rassemblement qui se tenait dans la région.

Il a reçu une balle dans la jambe lors d’une manifestation et la tentative a soulevé des tensions alors que les manifestations contre le gouvernement pakistanais se multiplient.

Calendrier de la tournée d’essai des hommes d’Angleterre au Pakistan Échauffement de trois jours : Angleterre contre Lions, 23-25 ​​novembre, Zayed Cricket Complex, Abu Dhabi Premier test : Pakistan contre Angleterre, du 1er au 5 décembre, Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Deuxième test : Pakistan contre Angleterre, du 9 au 13 décembre, Multan Cricket Stadium, Multan Troisième test : Pakistan contre Angleterre, du 17 au 21 décembre, Stade national, Karachi

Khan a dit à ses supporters de continuer à marcher vers la capitale Islamabad, la ville jumelle de Rawalpindi, et les discussions entre le England and Wales Cricket Board et son homologue pakistanais restent actives.

Le ministère des Affaires étrangères est également régulièrement consulté, mais le conseiller à la sécurité Reg Dickason pourrait avoir le plus grand mot à dire.

La BCE travaille actuellement sur la base que l’itinéraire actuel se déroulera comme prévu, tandis que d’autres options sont en cours d’élaboration, selon l’agence de presse PA.

Les arrangements à Multan et Karachi, où les deux autres tests auront lieu, ont été examinés et approuvés, l’attribution à l’une de ces villes d’un deuxième test semble être le plan B le plus probable.

Karachi, qui doit organiser le test final entre le 17 et le 21 décembre, semble être l’option la plus probable.

Le conseiller en sécurité est “fantastique” | “C’est un homme avec qui tu confies ta vie”

La récente série T20 de l’Angleterre au Pakistan s’est déroulée sans aucun problème et le directeur général du cricket masculin, Rob Key, s’attend à ce que la série Test se poursuive.

Parler à Sky Sports Nouvellesil a déclaré: “D’après ce que j’entends, tout va se passer. Celui en qui j’ai confiance dans cette situation est Reg Dickason, qui est fantastique, tous les joueurs lui font confiance.

“Je n’entends rien de sa part qui suggère que la tournée n’aura pas lieu.

“D’après ce que j’entends jusqu’à présent, c’est une situation assez vivante, pour le moment, nous attendons tous avec impatience ce qui va être une tournée historique. Nous n’avons aucune inquiétude ni inquiétude pour le moment.”

Les opinions de Key ont été reprises par Ollie Pope, qui devrait commencer pour l’Angleterre lors du premier test. Il a ajouté que “en discutant avec les gars du T20, la sécurité qu’ils avaient et les précautions qu’ils étaient obligés de prendre, ils se sentaient incroyablement en sécurité”.

“À la minute, d’après ce que je sais, ça va aller de l’avant, et nous allons faire confiance aux gars au sommet de la BCE et aux gars de la sécurité pour prendre une bonne décision”, a déclaré Pope.

“D’un point de vue personnel, absolument, il s’agit de notre sécurité et c’est quelque chose avec quoi la BCE ne prendrait aucun risque.”

L’Angleterre était en Australie pour la Coupe du monde T20 lorsque Khan a été abattu et Mark Wood a déclaré: “Je mentirais si je disais que je n’étais pas inquiet parce que vous y retournez quand il y a eu des problèmes”, a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. .

“Ce sera aux gens au-dessus de moi de décider quoi qu’il arrive. Mais évidemment, c’est inquiétant quand vous y retournez en tant que joueur de cricket et qu’il y a des troubles dans le pays.”

L’équipe d’essai de 15 hommes d’Angleterre pour une tournée au Pakistan Ben Stokes (Durham, capitaine), James Anderson (Lancashire), Harry Brook (Yorkshire), Zak Crawley (Kent), Ben Duckett (Nottinghamshire), Ben Foakes (Surrey), Will Jacks (Surrey), Keaton Jennings (Lancashire), Jack Leach (Somerset), Liam Livingstone (Lancashire), Jamie Overton (Surrey), Ollie Pope (Surrey), Ollie Robinson (Sussex), Joe Root (Yorkshire), Mark Wood (Durham)

Le skipper d’essai Stokes, quant à lui, a clairement indiqué à quel point l’avocat de Dickason serait important.

“Quoi que Reg revienne, les joueurs et les gens de cette tournée lui font confiance à cent pour cent parce que c’est un homme avec qui vous confiez votre vie”, a-t-il déclaré.

L’Angleterre doit actuellement arriver à Islamabad le 26 novembre après un camp d’entraînement et un match de préparation contre les Lions d’Angleterre à Abu Dhabi.

