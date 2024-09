Le premier téléphone enroulable de Samsung pourrait faire son apparition en 2025

Principaux points à retenir Samsung pourrait sortir un téléphone enroulable de 12,4 pouces en 2025, dans le but de mener la course à l’innovation sur le marché des smartphones.

Les prototypes précédents d’Oppo, LG et Motorola n’ont pas encore été commercialisés, ce qui laisse à Samsung le potentiel d’être le premier, étant donné qu’il dispose des ressources et du besoin urgent de reconquérir la domination du marché qu’il est en train de perdre.

Les derniers modèles pliables de Samsung ne se vendent pas aussi bien que l’entreprise l’avait prévu, et le géant technologique sud-coréen envisage de procéder à des licenciements massifs cette année.











Samsung n’a en aucun cas été la première entreprise à fabriquer un téléphone pliable, mais elle a certainement apporté cette technologie au marché des smartphones grand public avec le Galaxy Fold 2019. L’influence du Razr à clapet original n’est pas à discréditer – mais nous nous concentrons davantage sur la technologie pliable de type livre à grand écran, et non sur la conception de type clapet.

Selon certaines informations, le géant technologique sud-coréen aurait désormais pour objectif de développer le premier téléphone enroulable, doté de l’un des plus grands écrans sur un smartphone, peu de temps après avoir perdu face à Huawei dans le domaine du triple pliage.





Les informations, qui viennent directement de Corée via L’Électroniquesuggère que la prochaine innovation majeure de Samsung en matière de smartphone pourrait arriver au cours du second semestre 2025, avec un écran de 12,4 pouces lorsqu’il est complètement déplié Similaire au concept à triple écran que Huawei a matérialisé avec le Mate XT, l’idée du téléphone enroulable n’est pas nouvelle – même si elle est restée insaisissable et n’a pas encore fait son chemin jusqu’aux consommateurs.

En 2020, Oppo avait présenté un concept d’appareil enroulable appelé Oppo X 2021 qui pouvait être déroulé à n’importe quelle taille entre 6,7 et 7,40 pouces. Par la suite, nous avons eu un aperçu du prototype avancé de l’itération enroulable de LG en 2022, mais il était trop tard pour le fabricant car il avait déjà fermé ses portes pour les smartphones.

Motorola a sorti son concept Rizr enroulable en 2023, suivi du concept Phantom Ultimate de Tecno il y a presque un an.









Le désespoir de Samsung pour une victoire pourrait stimuler l’innovation

Aucun de ces concepts n’a réellement abouti à des appareils disponibles dans le commerce, ce qui fait de Samsung le premier à proposer un appareil enroulable, étant donné qu’il dispose des ressources nécessaires et du besoin urgent de reconquérir la domination du marché qu’il perd au profit de marques comme Honor, Huawei et OnePlus.

Un modèle enroulable qui arrive effectivement sur les marchés internationaux, et ce dès l’horizon annoncé de 2025, serait une victoire majeure pour Samsung, d’autant plus que ses derniers modèles pliables ne semblent pas se vendre très bien.

Par ailleurs, le rapport de TheElec indique également que le géant technologique sud-coréen est en train de réduire ses coûts. Nous savons déjà que Samsung prévoit une vague massive de licenciements qu’il décrit comme une routine et qui vise à accroître l’efficacité. Cependant, des sources proches du dossier suggèrent que ces réductions pourraient être liées au fait que le géant technologique anticipe un ralentissement mondial de la demande de produits technologiques.